Verdacht auf schweren sexuellen Missbrauch 27-Jähriger im Landkreis Traunstein festgenommen

Im Zuge der öffentlichen Fahndung nach dem Verdächtigen gingen beim Bundeskriminalamt zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung ein. Sie brachten die Fahnder auf die Spur des Verdächtigen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes sei dann weiteres Beweismaterial sichergestellt worden, so die Fahnder.

Mindestens 26 Missbrauchsfälle

Die Ermittler des Bundeskriminalamts werfen dem Mann vor, ein etwa achtjähriges Mädchen von Juni 2014 bis August 2015 mehrere Male missbraucht und Aufnahmen davon im Darknet verbreitet zu haben. Bild- und Videodateien von mindestens 26 Missbrauchsfällen an dem Mädchen seien auf einer kinderpornografischen Plattform gefunden worden. Der Verdächtige habe auch Fotos von sich selbst online gestellt.

Auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main erließ der Haftrichter am Amtsgericht Gießen Haftbefehl gegen den 27-Jährigen. Der Mann wird am Vormittag in Traunstein dem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl verkünden wird.