Grenzwerte zehnfach überschritten Extreme Feinstaubbelastung in München

Die seit der Silvesternacht extreme Feinstaubbelastung in München dürfte sich ab heute Nachmittag deutlich entspannen. Laut BR-Wetterexperte Michael Sachweh wird im Raum München Schneefall einsetzen, der große Mengen Feinstaub aus der Luft filtert. Die Grenzwerte waren zuletzt um mehr als das Zehnfache überschritten.

Mit dem Schneefall am Nachmittag endet auch die sogenannte Inversionswetterlage, die neben dem Silvesterfeuerwerk für die dicke Luft über der Landeshauptstadt verantwortlich war. Die Inversion, bei der die Luft am Boden kälter ist als die Luft darüber, verhinderte einen Luftaustausch über der Stadt. Dadurch konnte der Feinstaub durch die Silvesterböller- und raketen nicht wegziehen, sondern hing wie in einer Dunstglocke über München.

Das sorgte am Neujahrstag beispielsweise an der Landshuter Allee für einen Tagesmittelwert beim Feinstaub von 564 Mikrogramm pro Kubikmeter. Der Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm.