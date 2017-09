Betrugsmasche per Brief Falscher Staatsanwalt fordert Geld von Senioren

Mit einer besonders dreisten Masche versuchen zurzeit Unbekannte, Bargeld von Senioren zu bekommen: In einem Brief, der angeblich von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main kommt, wird mit Gefängnis gedroht, wenn nicht bezahlt wird.

Eine 80-jährige Rentnerin aus Weilheim erhielt nach Angaben der Polizei ein solches Schreiben. Darin droht ein angeblicher Oberstaatsanwalt eine Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 620 Tagen an, wenn die Frau nicht eine Geldstrafe in Höhe von 620 Tagessätzen à 30 Euro, also insgesamt 18.600 Euro, bezahlt.

Eine Recherche der Polizei ergab, dass diese Briefe deutschlandweit in Umlauf sind. Absender ist ein "Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Rehm", der auch im Namen der Staatsanwaltschaft Berlin Forderungen verschickt. Auf allen Briefen werden dieselben Aktenzeichen und dasselbe Strafmaß verwendet.

Polizei: Anzeige erstatten!

Im Brief ist keine Bankverbindung angegeben, sondern nur die Rufnummer eines Sachbearbeiters. Es sei davon auszugehen, so die Polizei, dass die Betrüger die Empfänger anrufen oder bei einem Anruf der geschockten Empfänger nähere Informationen bezüglich Überweisungsformalitäten geben. Die Polizei rät deshalb:

"Wenn Sie sich keiner Schuld bewusst sind, reagieren Sie nicht auf den Brief. Rufen Sie keine Telefonnummer an und gehen Sie zur Polizei, um Anzeige zu erstatten." Rat der Polizei

Im Bereich Weilheim sind momentan zwei Schreiben bekannt, aber die Polizei geht von einer höheren Dunkelziffer aus.