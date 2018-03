Nach Dieselurteil Fahrgastverband Pro Bahn fordert 50 neue Busspuren für München

Wie schnell bekommt München nach dem Dieselurteil schnelle Busse, Busspuren und zusätzliche Linien? „Ein Dieselbus ist besser als 50 Autos“, sagte Andreas Barth, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn für Oberbayern, auf Anfrage des Bayerischen Rundfunk.

Laut Pro Bahn Busspuren in wenigen Wochen realisierbar

Barth verweist auf eine Studie der Münchner Verkehrsgesellschaft. Die MVG habe vor Monaten 51 Busspuren an Münchner Straßen vorgeschlagen. Diese gelte es jetzt schnell umzusetzen. Die Busspuren seien in wenigen Wochen realisierbar, so Pro Bahn.

Als nächsten Schritt empfiehlt Pro Bahn die Verlängerung von Trambahnlinien und den Bau von Straßenbahnstrecken in neue Stadteile etwa Freiham im Münchner Westen. Das sei sinnvoller als zu warten, "bis irgendwann einmal eine U-Bahn kommt". Andere Städte wie Zürich würden München zeigen, dass eine Verkehrswende möglich sei, so Andreas Barth. Die Stadt könne sich überlegen, ob sie jetzt etwas tun wolle, oder ob sie sich durch die Verwaltungsgerichte dazu zwingen lasse.