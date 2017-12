Suizid in der U-Haft Ex-Chef des Ingolstädter Klinikums ist tot

Der Ex-Chef des Ingolstädter Klinikums ist tot. Der 63-jährige Heribert Fastenmeier befand sich seit 22. April diesen Jahres wegen Verdachts der Untreue in Untersuchungshaft und hat sich in der JVA Gablingen das Leben genommen. Die genauen Umstände seines Todes werden noch von der Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt.

Schwerwiegende Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hatte im November Anklage gegen den ehemaligen Geschäftsführer des Klinikums erhoben. Die Vorwürfe wiegen schwer: In 99 Fällen wird ihm Untreue, in drei Vorteilsannahme und Bestechlichkeit vorgeworfen. Insgesamt soll ein Schaden im siebenstelligen Bereich für das Klinikum entstanden sein. Heribert Fastenmeier hatte 14 Jahre lang die Geschicke am Klinikum Ingolstadt gelenkt.

Der Bayerische Rundfunk berichtet in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche - außer die zuständige Redaktion sieht es durch die Umstände der Tat geboten. Sollten Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Beratung erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222. Weitere Hilfsangebote gibt es bei der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.