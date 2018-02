Schaden im zweistelligen Millionenbereich Ermittlungen in der Diözese Eichstätt: Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit

Wie die Diözese Eichstätt in einer Pressemitteilung bekannt gab, hatte Bischof Gregor Maria Hanke bereits im vergangenen Jahr eine Anwaltskanzlei in München beauftragt, Anzeige zu erstatten. Belastet wird dabei ein früherer Mitarbeiter des Bistums und eine weitere Person, die im Immobilienbereich tätig sein soll.

Bistum Eichstätt geht an Öffentlichkeit

Laut Diözese Eichstätt erzwinge es der aktuelle Stand im Ermittlungsverfahren an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Bistum habe bereits vergangenes Jahr die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, heißt es weiter. Die zuständige Staatsanwaltschaft München II bestätigte auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks den Eingang einer Anzeige durch eine vom Bistum beauftragte Anwaltskanzlei im Sommer 2017.

Beide Personen befänden sich in Untersuchungshaft, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Man gehe von einer Schadenshöhe im zweistelligen Millionenbereich aus. Es sei allerdings noch nicht klar, ob es dabei bleibt. Laut eines Berichts des "Donaukurier" soll es sich bei einem der Verhafteten um einen früheren stellvertretenden Finanzdirektor handeln. Die Diözese kündigt für Dienstag, 6. Februar, eine Pressekonferenz im Bischöflichen Ordinariat in Eichstätt an.