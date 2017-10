Bahn stand still Jetzt ist die Fliegerbombe entschärft

Um die Fliegerbombe in Rosenheim entschärfen zu können, wurde der Bahnverkehr auf der Strecke München-Salzburg um 16.15 Uhr angehalten. Das betroffene Wohnviertel ist evakuiert. Die Weltkriegsbombe war am Vormittag gefunden worden.

Die Bayerische Oberlandbahn, welche die Meridian-Züge betreibt, setzte zwischen Rosenheim und Bad Endorf ersatzweise Busse ein.

Der Blindgänger war am Freitagvormittag in einem Privatgarten im Stadtteil Kastenau nahe der Hainholzstraße entdeckt worden. Es handelte sich zwar um eine Fliegerbombe kleinerer Bauart, trotzdem mussten die Häuser im Umfeld von 200 Metern um den Fundort geräumt werden, so ein Polizeispressesprecher.

Nachdem alle Gebäude geräumt waren, konnte der Sprengmeister, Martin Radons, mit der Entschärfung der Fliegerbombe beginnen. Deshalb wurde auch der Bahnverkehr auf der Strecke München-Salzburg angehalten.