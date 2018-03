Kleinhesseloher See Englischer Garten: Familie ins Eis eingebrochen - und gerettet

Am Sonntag ist eine vierköpfige Familie im Kleinhesseloher See ins Eis eingebrochen. Die Mutter und die beiden Kinder konnten sich selber herauskämpfen. Dem Vater halfen Spaziergänger - auch die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Von Lena Deutsch

Eisalarm und Eisrettung am späten Sonntagnachmittag am Kleinhesseloher See im Englischen Garten in München: Gegen 16 Uhr war ein Paar mit zwei Kindern ins Eis eingebrochen. Sie blieben unverletzt. Die Familie spazierte zwischen den beiden Inseln, als das Eis nachgab. Die Mutter und die beiden Kinder hievten sich aus eigener Kraft aus dem Wasser wieder zurück aufs Eis und retteten sich dann auf die westlich gelegene Kurfürsten Insel.

Zur Rettung wird Sanitäter aus Hubschrauber abgeeseilt

Dem Vater halfen drei Passanten aus dem Wasser auf die Königsinsel. Von dort überquerten sie den See zum Ostufer und wurden dann von Rettungssanitätern empfangen. Um die Mutter und die Kinder bis zum Eintreffen der restlichen Rettungskräfte zu versorgen, wurde ein Notfallsanitäter vom Rettungshubschrauber auf die Insel abgeseilt. Dort betreute er sie, bis ein Rettungstaucher mit einem Eisrettungsschlitten den See überquert hatte. Er brachte zuerst die beiden Kinder und dann die Mutter sowie den Sanitäter zurück ans Ufer. Nachdem alle vom Rettungsdienst untersucht und aufgewärmt wurden, konnten sie nach Hause.

Betretungsverbote für oberbayerische Seen

Es taut weiter und für mehrere oberbayerische Seen gibt es inzwischen ein Betretungsverbot. So für den Wörthsee und den Pilsensee