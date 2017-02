Tierpark Hellabrunn Eisbären-Baby ist ein Mädchen!

Sie wiegt stolze 8,4 Kilogramm und ist ein Mädchen. Erstmals haben die Ärzte vom Hellbrunner Tierpark in München das Eisbären-Baby untersucht.

72 Tage ist das Eisbären-Kind schon auf der Welt. Am Mittwochmorgen wurde es erstmals wenige Minute von Mama Giovanna getrennt. Im Eiltempo bestimmten die Tierärzte das Geschlecht der Kleinen, wogen und chipten sie. Damit hat die Eisbärin nun auch einen "Personalausweis" und kann ordnungsgemäß in der Hellabrunner Tierdatenbank registriert werden. Außerdem wurde die Kleine geimpft und ein genereller Gesundheitscheck durchgeführt.

"Sie ist kerngesund, sehr munter und bringt mit 8,4 Kilogramm ein stattliches Gewicht auf die Waage." Tierärztin Christine Gohl

Zum Vergleich: Die Eisbären-Zwillinge Nela und Nobby wogen bei ihrem ersten tierärztlichen Check am 74. Lebenstag 5,4 bzw. 4,6 Kilogramm. "Dass das Mädchen als Einzelkind mehr Gewicht auf die Waage bringen wird als die Zwillinge, war zu erwarten", sagt Ärztin Gohl.

Bärchen bekommt Namen mit Q

Eisbären-Baby wird sorfältig untersucht.

Auch Tierpark-Direktor Rasem Baban war bei der Untersuchung am Morgen dabei: "Nachdem ich bereits seit Wochen die Entwicklung der Kleinen über den Video-Stream verfolge, war es etwas Besonderes, mich heute Morgen auch live davon überzeugen zu können, wie lebendig und kräftig das Eisbären-Baby ist."

Einen Namen hat die Kleine noch nicht, sicher ist lediglich, dass er mit dem Buchstaben Q beginnen wird, denn so heißen alle Tiere, die 2016 im Tierpark zur Welt kamen. Welchen Namen mit Q die kleine Eisbärin bekommt, kann im Rahmen einer exklusiven Tierpatenschaft mitbestimmt werden. Im Anschluss an die Untersuchung hat Mama Giovanna ihre Tochter genauestens untersucht und wieder an die Milchquelle gelassen – sie kümmert sich seit dem ersten Tag sehr routiniert und liebevoll um ihren bereits dritten Nachwuchs.

Noch bis Ende Februar werden Mutter und Kind geschützt und ohne Kontakt zur Außenwelt im Mutter-Kind-Haus der Polarwelt verbringen. Am 24. Februar dann sollen die beiden zum ersten Mal auf die Außenanlage kommen und für die Besucher zu sehen sein. Einen Kontakt zu Papa Yoghi (17) wird es später am sogenannten Schmusegitter geben.