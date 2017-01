Einbruchserie in Bergbahnen Ermittler waren offenbar erfolgreich

Fast ein Dutzend Einbrüche haben vor einem Vierteljahr die oberbayerische und tiroler Bergwelt erschüttert. Unbekannte waren in Talstationen von Bergbahnen eingedrungen und haben dabei Geld und Wertsachen gestohlen. Jetzt scheinen die Ermittler den mutmaßlichern Tätern endlich auf der Spur zu sein.

Heute Nachmittag haben das Tiroler Landeskriminalamt und die Polizeidirektion Oberbayern Süd zur Pressekonferenz nach Innsbruck eingeladen. Das legt die Vermutung nahe, dass die Arbeit der oberbayerischen und Tiroler Ermittlungsgruppen jetzt Erfolge gebracht haben und möglicherweise auch Verdächtige verhaftet worden sind. Bis zur PK wollen sich die Behörden aber nicht äußern.

Anfang September waren zum Beispiel mindestens zwei Unbekannte in die Taubensteinbahn am Spitzingsee eingebrochen und hatten eine Geldkassette aufgebrochen. Eine Woche zuvor war die Eibsee-Seibahn betroffen.

Sicherheit erhöht

In enger Zusammenarbeit mit den Bergbahnen wurden auch die Sicherheitsstandards erhöht. Denn oft waren die ausgeraubten Bergbahnstationen nur nachlässig gegen Einbruch gesichert. In einem Fall war die Tür zur Werkstatt nicht mal mit einem Schloss gesichert – die Diebe konnten sich dort Werkzeug mitnehmen und waren in Sekundenschnelle im Hauptraum mit der Geldkassette.

Aber auch gut gesicherte Tresore haben die unbekannten Serientäter nicht abgeschreckt – sie wurden einfach aufgeflext. Die Laustärke, die dabei entstand, war kein Problem, denn die Bergbahnstationen lagen in den meisten Fällen sehr abgelegen. Die Ermittlungsgruppe aus Traunstein, die bald nach den ersten Einbrüchen gegründet wurde, nahm schnell Kontakt mit Bergbahnbetreibern auf – und die bauten inzwischen massivere Türen in die Stationen und sicherere Schlösser ein. Über den Deutschen Alpenverein wurden Mitglieder aufgefordert, verdächtige Beobachtungen rund um die Bergbahnstationen zu melden.