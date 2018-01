Zehn Monate danach Ein Garten in Freimann – oder: Wer bezahlt die Entsorgung von Weltkriegsmunition?

15 Tonnen Weltkriegsmunition sind im vergangenen März auf einem Privatgrundstück in München geborgen worden. Rund 200 Menschen durften über Wochen nicht in ihre Häuser. Die Endabrechnung für die Grundstücksbesitzerin belief sich auf 1,5 Millionen Euro. Unbezahlbar für sie. Wie stehen die Dinge heute?

Melitta Meinberger stolpert in ihren Garten – genauer gesagt, in das, was mal ihr Garten war. Denn nach der Räumung von 15 Tonnen Weltkriegsmunition aus einem unterirdischen Betonbecken wurde das riesige Loch nur mit Kies aufgefüllt. Die Stufen neben der Garage in den Garten sind abgebrochen.

Munitionsdepot aus dem Zweiten Weltkrieg

Und auch am Haus selbst sind die Schäden deutlich. Die Terrasse im Erdgeschoss ist komplett unterhöhlt. Bis hierhin reichte das Munitionsdepot, das 70 Jahre lang unentdeckt blieb.

Im März und im April des vergangenen Jahres erfolgte die Räumung, inklusive einer mehrwöchigen Evakuierung. Rund 200 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Dann kam die Abschlussrechnung: 1,5 Millionen Euro. Ein Schock für die 73-jährige Grundstücksbesitzerin. Seit nunmehr zehn Monaten wird darüber gestritten, wer für die Kosten aufkommt:

"Ich habe mit einer bestimmten Zeit gerechnet. Aber mein Gott, was soll ich da sagen, die Behörden. Das liegt ja alles bei den Behörden. Wenn man selber mehr Einfluss drauf hätte, würde das alles ein bisschen anders aussehen." Grundstückseigentümerin Melitta Meinberger

Anwalt: Bundesrepublik muss Kosten übernehmen

Unterstützung erhält Melitta Meinberger von ihrem Anwalt Florian Englert. Für ihn ist unstrittig, dass die Bundesrepublik Deutschland die Kosten übernehmen muss. Sie sei als Rechtsnachfolgerin des Dritten Reichs auch Eigentümerin der Weltkriegsmunition.

"Wir haben bislang erreicht, dass Frau Meinberger nicht die Kosten für die Räumung, die Evakuierung, die Security und alles, was hier angefallen ist, aus eigener Tasche vorstrecken hätte müssen, sondern dass dies dankenswerterweise das KVR (Kreisverwaltungsreferat der Stadt München) übernommen hat." Florian Englert, Fachanwalt für Strafrecht

Stadt vorerst eingesprungen

Die Frage der Kostenübernahme ist komplex. Auch weil noch nie auf einem privaten Grundstück so viele Sprengmittel gefunden wurden. Derzeit hat die Stadt München die Kosten für die Evakuierung und Räumung übernommen, fordert aber eine Million Euro vom Bund zurück. Sollte der sich aber weigern, droht die Rechnung wieder bei Melitta Meinberger zu landen. Der Bund will darüber in den nächsten drei Monaten entscheiden.

Offen ist dann auch noch die Frage, wer die Kosten für Melitta Meinbergers Garten übernimmt. Laut ihrem Anwalt ist auch hier der Bund in der Pflicht.

"Ich denke, in der Sache haben wir sehr, sehr gute Erfolgsaussichten. Allerdings denke ich, dass wir die nicht ohne Gericht durchsetzen werden können." Florian Englert, Fachanwalt für Strafrecht

"Vielleicht bin ich zum Schluss verrückt"

Im nächsten halben Jahr werde in Sachen Kostenübernahme viel passieren, prophezeit Englert. Wie geht es seiner Mandantin bei diesen Aussichten?

"Ich kann mich im Moment nicht verrückt machen. Das geht gar nicht. Muss man abwarten. Vielleicht bin ich zum Schluss verrückt, wer weiß es. Aber im Augenblick muss ich mich zurücknehmen." Grundstückseigentümerin Melitta Meinberger

Und im schlimmsten Fall könnte Melitta Meinberger auf Spenden zurückgreifen. Bei der Thomas-Wimmer-Stiftung sind 18.000 für sie eingegangen. Die, sagt die 73-Jährige, würden zumindest für eine Teilsanierung des Gartens reichen.