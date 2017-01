Kurzschluss Stromausfall in Eichstätt behoben

Am Morgen ist in großen Teilen Eichstätts eine Stunde lang der Strom ausgefallen. Nach Angaben der Stadtwerke war die gesamte Stadt davon betroffen, mittlerweile ist sie wieder vollständig am Netz. Ursache war ein Kurzschluss.