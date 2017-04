Abbau der Eibsee-Bahn Die "alte Dame" zieht davon

Die rote Kabine schwebt ein – das letzte Mal – im Hintergrund das Zugspitzmassiv. Doch hängt sie nicht mehr am Stahlseil sondern baumelt am langen Ausleger eines gewaltigen Krans vor der Talstation. Ein Arbeiter steht auf dem Dach der Kabine und manövriert sie nach unten. Gleich setzt die alte Dame, wie sie liebevoll von den Mitarbeitern der Zugspitzbahn genannt wird, zur letzten Landung an. Betriebsleiter Sepp Roos schluckt als die Kabine am Boden aufsetzt. "Ein ziemlich wehmütiger Moment. Jetzt ist das Geschichte", sagt er.

Tausende Fahrgäste hoch und runter gegondelt

Auch der Dalai Lama fuhr mit der Gondel

Kabine Nummer 1 ist nach 53 Jahren Dienst am Berg am Ende ihrer Reise angekommen. Ein letzter Blick rein in die Kabine – mit den Stehplätzen mit Hangeschlaufen an der Decke und den Plastikscheiben. Noch einmal öffnet Seilbahnschaffner und Maschinist Peter Langer mit einem kräftigen Ruck die Schiebetür und nimmt Platz auf seinem Sitz mit warmer Wolldecke. 35 Jahre ist das "seine Dame" gewesen. Tausende Fahrgäste hat er sicher hoch und runter gegondelt.

"Ein besonderes Ereignis war es, als der Dalai Lama mit hochgefahren ist. Er hat mir die Hand geschüttelt. Aber für ein Gespräch war keine Zeit. Aber das war schon besonders." Peter Langer, Maschinist

Maschinist: "Jetzt kommt alles von der Stange"

Jede Schraube der Seilbahn hat Langer zigmal in den letzten Jahren in der Hand gehabt. Jeder Bolzen ist ihm bestens bekannt. Die Eibseeseilbahn ist ein Unikum – ganz anders die neue Bahn. Die Arbeit wird Peter Lang und seinen Kollegen nicht ausgehen. Aber der Charme wird fehlen: "Die alte Bahn war weltweit einmalig. Da musste man viel rumschrauben. Wir haben viele Teile selber hergestellt, wie die Bolzen. Bei der neuen ist halt alles von der Stange!"

Im Herbst soll die neue Bahn eingehängt werden. Bis dahin passiert noch viel am Eibsee. Während an der neuen Talstation gearbeitet wird, beginnt einen Steinwurf entfernt der Abriss der alten: Arbeiter reißen gerade die Holzbretter von der Decke. Auch der Antrieb wird abgebaut. Die mannsgroßen rotlackierten Zahnräder und der blaue Antrieb kommen in die Schrottpresse. Deutsche Wertarbeit sei das, würde noch einmal 50 Jahre halten, sagt Betriebsleiter Ross.

Der Antrieb aus einer anderen Zeit. Auch die rote Seilbahnkabine hat es sich für immer ausgegondelt. Sie wirkt wie ein Relikt der Vergangenheit. Ein Lader hat sie vorerst auf den Parkplatz abgestellt – das Zugspitzmassiv im Hintergrund, ein schöner Platz für den Ruhestand der alten Dame.

"Mit der alten ist das schon wehmütig. Aber wir freuen uns jetzt auf die neue!" Sepp Ross, Betriebsleiter

Am 21. Dezember diesen Jahres soll die neue Bahn in Betrieb gehen. Mal schauen, ob sie auch wieder Kult wird.

Eindrücke: