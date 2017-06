Bürgerinitiative kämpft Droht in Dunsdorf ein riesiges Schotterwerk?

In Dunsdorf bei Kipfenberg ist eine Idylle bedroht. Im Waldstück, das in der Hand des Wittelsbacher Ausgleichfonds liegt, will eine Firma einen Steinbruch errichten. Die angrenzenden Orte sind nur wenige 100 Meter entfernt.

Von: Tobias Betz