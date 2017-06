Stickstoffbelastung in München Diskussion über flächendeckendes Diesel-Fahrverbot

Er sehe nicht, wie München weiter ohne Sperrungen auskommen solle, sagte Reiter der Süddeutschen Zeitung. Neue Zahlen zeigten demnach, dass der zugelassene Mittelwert von Stickstoffdioxid nicht nur auf den großen Ring- und Einfallstraßen sondern auch weit jenseits dieser Zonen regelmäßig überschritten werde.

Ausnahme: schadstoffarme Autos

Von solch einem Fahrverbot wären zwischen 133.000 und 170.000 Fahrzeuge betroffen, je nachdem für welche Abgasnormen es gelten würde. Nach Reiters Vorstellungen wären Autos mit der Abgasnorm Euro 6, also vergleichsweise schadstoffarme Autos, ausgenommen. Insgesamt sind in München 295.000 der 720.000 zugelassenen Pkw Diesel.

Fahrverbot wäre drastische Maßnahme

Ein flächendeckendes Fahrverbot wäre die am weitesten reichende Maßnahme, die es bisher in deutschen Großstädten gibt. Lediglich in Stuttgart soll ab dem kommenden Jahr ein weitgehendes Diesel-Fahrverbot gelten, wenn Feinstaub-Grenzwerte überschritten werden. Zu klären ist aber noch, ob Städte eigenmähtig Fahrverbote erlassen können. Das Budnesverwaltungsgericht in Leipzig will dazu im Herbst ein Urteil fällen.

Das Dilemma mit dem Diesel: