Dieselverbot in München Gegner prophezeien "Katastrophe"

Die Staatsregierung will alle in die Pflicht nehmen, um Diesel-Verbote zu verhindern. Dazu seien jedoch "wirksame und nachhaltige Anstrengungen bei allen Beteiligten und auf allen Ebenen notwendig", erklärte ein Sprecher der Staatskanzlei auf BR-Anfrage. An diesem Sonntag werde Ministerpräsident Horst Seehofer mit den zuständigen Ministern in der Staatskanzlei über ein Maßnahmenpaket beraten, in absehbarer Zeit solle das gesamte Kabinett damit befasst werden.

"Ziel ist es, ein Maßnahmenbündel vorzulegen, das die zum Gesundheitsschutz erforderliche Absenkung der Stickoxidbelastung ermöglicht, gleichzeitig aber auch Berufs-, Versorgungs- und Individualverkehr weiterhin gewährleistet." Ein Sprecher der Staatskanzlei zum BR

Wirtschaftsministerin Ilse Aigner appelliert in einer Pressemitteilung an den Oberbürgermeister, "ein intelligentes Verkehrskonzept vorzulegen, das München und seinen Bürgern gerecht wird und Fahrverbote vermeidet". Denkbar wären für Aigner zum Beispiel Apps, die helfen, leichter Parkplätze zu finden, der Ausbau von Park-and-Ride-Anlagen und günstigere Tickets für den ÖPNV.

Umwelthilfe: Euro-6-Dieselautos "besonders schmutzig" Geschäftsführer Jürgen Resch Die Deutsche Umwelthilfe will in den kommenden Tagen neue Messwerte veröffentlichen, die belegen, dass auch Autos mit Dieselmotoren nach Euronorm 6 im Straßenverkehr "ganz besonders schmutzig" seien. Das sagte der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, im BR-Interview. "Wir haben neue Spitzenreiter, die alles schlagen, was jemals gemessen wurde und das sind aktuelle Euro 6-Fahrzeuge." Diese Autos hätten sich "als ganz besonders schmutzig herausgestellt haben, wenn sie auf der Straße und nicht nur im Prüflabor unterwegs sind".

Aus Sicht der CSU-Fraktion im Münchner Stadtrat können Fahrverbote nur durch eine bundesweit einheitliche Einführung der "Blauen Plakette" umgesetzt werden. Die CSU-Stadträte würden eine solche Plakette weiterhin fordern. Dadurch vertritt die Münchner CSU in diesem Punkt eine andere Auffassung als Bundesverkehrsminister und Parteikollege Alexander Dobrindt, der eine Blaue Plakette bisher ablehnt.

Grüne Unterstützung für Reiter

Fahrverbote seien nur der erste Schritt, so der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Ludwig Hartmann. Es gebe dringenden Handlungsbedarf. Nötig seien mehr Radwege, mehr Trambahnen, Busse und U-Bahnen. Auch die Grünen im Münchner Stadtrat fordern eine "Radoffensive".

Handwerkskammer: Betriebe in Existenz gefährdet

Handwerk, Industrie und Handel in Bayern lehnen die Pläne für ein Diesel-Fahrverbot in München empört ab. Waren könnten nicht mehr angeliefert werden, viele Pendler könnten ihren Arbeitsplatz nicht mehr erreichen, weil der öffentliche Nahverkehr überfordert sei, warnen die Wirtschaftsverbände. Ein Drittel der oberbayerischen und die Hälfte der Münchner Handwerksbetriebe wären in ihrer Existenz bedroht, sagte der Sprecher der Handwerkskammer München und Oberbayern, Jens Christopher Ulrich. Das Dieselverbot wäre "eine Katastrophe".

Angesichts neu gemessener Abgas-Werte hatte OB Reiter gesagt, man müsse über Zufahrtsbeschränkungen für Dieselautos nachdenken. Ausnehmen will er Dieselautos mit Euro-6-Norm, Taxis und Busse.