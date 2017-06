Trotz Rassismus-Vorwürfen Bischof Hanke will umstrittenen Kandidaten zum Diakon weihen

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke lässt sich nicht abbringen. Heute will er in einer persönlichen Erklärung seine Entscheidung darlegen, warum er den umstrittenen Kandidaten am Samstag zum Diakon weihen möchte. Wegen Rassismus-Vorwürfen war er vor vier Jahren aus dem Würzburger Priesterseminar entlassen worden.

Offenbar Hitlergruß gezeigt

Eine Kommission hatte die antisemitischen Vorfälle damals untersucht und kam in einem 200-seitigen Bericht zum Ergebnis, dass dieser und ein anderer Priesteramtskandidat keinerlei Reue zeigten. Sie hätten im Bierkeller des Seminars Adolf Hitler parodiert und mindestens einmal den Hitlergruß gezeigt. Ein Mitglied der Kommission war Norbert Baumann, Vorsitzender Richter Oberlandesgericht a.D..

"Es soll ein Seminarist nach den damaligen Feststellungen KZ-Witze erzählt haben, die unerträglich und inakzeptabel sind. Mit diesen Witzen wurde die Ermordung unzähliger jüdischer Kinder, Frauen und Männer im Dritten Reich zum Gegenstand von Spott und Hohn gemacht." Nobert Baumann, Mitglied der Kommission, auf BR-Anfrage

Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hatte damals erklärt, damit könne der Mann kein Priesteramtskandidat sein. Der Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann sagte: "Jede kirchliche Tätigkeit erfordert eine eindeutige Identifikation mit unserer demokratischen Grundordnung."

Eichstätt: Keine Anzeichen für rechtsradikale Gesinnung

Ganz anders wird der Fall im Bistum Eichstätt gesehen. Bereits nach Bekanntwerden der Zulassung des Mannes zum Diakonat hatte eine Sprecherin des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke erklärt, der Mann habe sich im zweijährigen Praktikum und als Mitarbeiter in der Seelsorge bewährt: "Anzeichen für eine rechtsradikale extremistische Gesinnung gibt es nicht."

Der Mann, so die Sprecherin, habe zudem in einer Wohngemeinschaft mit einem syrisch-muslimischen Asylbewerber gelebt. In einer Stellungnahme des Bistums heißt es zudem, seine Vorgesetzten und Begleiter sprächen ihm ein "durchweg positives Urteil" aus.

"Der Kandidat entspricht der für jeden kirchlichen Dienst unerlässlichen Vorgabe." Aus der Stellungnahme

Antisemitismus habe in der Kirche keinen Platz, jede Form von Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Extremismus sei mit dem Christentum nicht vereinbar.

Zentralrat der Juden kritisiert bevorstehende Weihe

Kein Verständnis für die geplante Diakonweihe hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster. "Wenn sie durchgeführt wird, sehe ich eine ganz erhebliche Belastung des Verhältnisses zwischen Katholischer Kirche und Jüdischer Gemeinschaft," sagte Schuster auf BR-Anfrage.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland hat an den Vorsitzenden der Freisinger Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, einen Brief geschrieben. Als Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz müsse er sich über die Irritationen klar sein, so Schuster.