Unerlaubter Abriss Denkmalgeschütztes Haus in München plattgemacht

Das denkmalgeschützte Handwerkerhäuschen aus dem Jahr 1840 stand in Giesing an der Oberen Grasstraße 1. Laut Münchner Merkur habe ein Anwohner noch kurz vor dem Abriss den Baggerführer gefragt, was er vorhabe - jedoch keine Auskunft bekommen. Kurz darauf habe er mit dem Abriss der Fassade des Häuschens sowie des Satteldachs begonnen, berichten Anwohner. Im Anschluss soll sich der Baggerfahrer entfernt haben.

Haus stand lange lang leer

Die Bauruine stand in den vergangenen zwei Jahren leer. Zuletzt soll ein Antrag auf Sanierung gestellt worden sein. Nun sollten offenbar schon vorab Fakten geschaffen werden. Bereits am Donnerstagnachmittag war ein Bagger angerollt. Anwohner alarmierten die Polizei, die den Abriss verhinderte. Noch am selben Abend soll die Lokalbaukommission (LBK) einen Baustopp verhängt und eine Sicherung der restlichen Bauruine veranlasst haben.

Dennoch ist das Haus unwiderbringlich zerstört. Denn am Freitag kam der Abrisstrupp zurück und machte kurzen Prozess. Innerhalb weniger Minuten war das Haus plattgemacht, wie Anwohner schilderten. Entsprechend aufgebracht sind die Anwohner im Umfeld.

Haus unter Denkmalschutz

Das Handwerkerhaus zählte zu den wertvollen Gebäuden, die die Stadtgeschichte dokumentieren. Selbst im Denkmalatlas des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege ist es eingetragen.