Internetkriminalität Die Rosenheim-Cops virtuell

Zu Besuch bei den Cyber-Cops im Rosenheimer Polizeipräsidium: Es ist frech bis verblüffend, was im Darknet so alles angeboten wird. Noch dazu sehen die Portale aus wie ganz normale Einkaufsportale. Ein Cypercop klickt sich durch einen solchen Drogenmarktplatz im Darknet. Cannabis, Steriode, Stimulanzien und Extasy sind dort erhältlich.

"Die Anbieter können auch mit einer Kommentarfunktion bewertet werden. Und die Verkäufer können dann auch aufsteigen, haben verschiedene Level – je nachdem wie viele Waren die ausgeliefert haben und wie zufrieden die Kunden sind." Ein Cyber-Cop

"Wir verfolgen die Spur ..."

Die Bezahlung erfolgt dann nicht in Euro, sondern in der Internetwährung Bitcoin. Eine Währung, die nicht weiterverfolgt werden kann. Monero ist auch so eine Kryptowährung. Auf manchen Seiten blinken bunte Werbebanner . Im Darknet gibt es alles - Waffen, Drogen, Gold und Diamanten, Menschenhandel, Kinderpornografie.

Auch der Münchner Amokläufer hatte seine Waffe im Darknet bezogen. "Wir verfolgen die Spur, die die Täter hinterlassen haben – Mailadressen, Telefonnummern. Wir haben einige Möglichkeiten, aber das ist schwierig und zeitaufwendig", sagt der Leiter des Arbeitsbereiches Cyberkrime bei der Kripo Rosenheim.

Die Cyber-Cops spüren auch Schadprogramme in E-Mails auf. Mit den sogenannten Phishing-Mails versuchen Kriminelle an sensible Daten heranzukommen – an Bankzugangsdaten und andere Passwörter .

Viele Möglichkeiten, die Täter zu ermitteln

Phishing-Mails sehen verräterisch echt aus. Die Cybercops können herausfinden, aus welchem Land die Mail verschickt wurde und ob sich darin ein Trojaner versteckt. Cybercops müssen immer up to date sein. Ständig gibt es neue Phänomene, neue Maschen der Internetkriminalität.

Es läuft alles über Foren ab, über soziale Medien. Ohne Cyber-Crime Kenntnisse kommt man bei den Ermittlungen kaum noch weiter.

"Früher hat der Betrüger auf die Straße gehen müssen, hat das Opfer im persönlichen Gespräch betrügen müssen", sagt der Leiter der Rosenheimer Cyber-Cops. "Heute kann er das von zu Hause am Computer erledigen. Er kann Verschlüsselungssoftware nutzen. Aber trotzdem haben wir viele Möglichkeiten, den Täter trotzdem zu ermitteln."