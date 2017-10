Erst Koalitionsgespräche, dann Personalfragen Spaenle und seine Münchner CSU rebellieren nicht gegen Seehofer

Nach dem Wahldebakel der CSU wächst der Druck auf Parteichef Seehofer. Der Bezirksvorstand der Münchner CSU hat mit großer Mehrheit einen personellen Neuanfang an der Parteispitze gefordert. Dieser Wechsel soll jedoch geordnet ablaufen

Erst die Gespräche in Berlin, dann die "Personalfragen". Diesem Fahrplan des CSU-Parteivorstandes will die Münchner CSU folgen. Darauf haben sich die Mitglieder des Bezirksverbandes bei einer Sitzung am Montagabend verständigt.

Nach der dreistündigen Diskussion sagte der Bezirksvorsitzende und Kultusminister Ludwig Spaenle:

"Der Bezirksvorstand München hat eine intensive Diskussion und Analyse der Situation nach der Bundestagswahl vorgenommen. Wir haben keinerlei Beschlüsse gefasst, sondern eine sehr, sehr gute Diskussion geführt." Münchens CSU-Chef Ludwig Spaenle

Die Debatten um den Parteivorsitz sollen nach Spaenles Worten bis zum CSU-Parteitag ruhen um die anstehenden Koalitionsverhandlungen mit FDP und Grünen in Berlin geschlossen führen zu können.

Vize Steinberger: "Münchner CSU hält zusammen"

Die Vizevorsitzende der Münchner CSU, Friederike Steinberger, die die Hinterzimmergespräche einzelner Münchner Kreisvorstände kritisiert hatte, äußerte sich nach dem Treffen zufrieden. "Die Münchner CSU hält zusammen und trägt den Beschluss vom Parteivorstand mit", sagte Steinberger dem BR.

Inhalt der Diskussionen waren unter anderem die Stimmverluste bei der Bundestagswahl im September. Die Frage der Zuwanderung und des Kontrollverlustes an den Grenzen sei ein sehr starkes auslösendes Moment gewesen für die Frage der Identität, sagte der scheidende Vizepräsident des Bundestags und Ehrenmitglied im Münchner Bezirksvorstand Johannes Singhammer nach der Sitzung.

Weichen sollen auf Parteitag gestellt werden

Parteichef Seehofer hat die CSU gebeten, ihm für die Dauer der Jamaika-Verhandlungen freie Hand zu lassen. Danach, sagt er, werden alle personellen Fragen geklärt. Das könnte auf einem Parteitag im November oder Dezember sein.