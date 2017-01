Cannabis auf Rezept Bundestag beschließt Freigabe

Es geht um die Bundesdrucksache 18/8965. Wird diese "Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften" Gesetz, können Schwerkranke unter bestimmten Voraussetzung Cannabisarzneimittel als Kassenleistung bekommen.

Cannabis als Schmerzmittel: wirkungsvoll aber teuer

Die Entscheidung Ärzte können schwerkranken Patienten künftig Cannabis verschreiben, wenn diese etwa unter chronischen Schmerzen und Übelkeit infolge von Krebstherapien leiden. Die Krankenkassen müssen die Therapie dann bezahlen.

Dass Luigi Spangenberg schwer krank ist, sieht man auf den ersten Blick. Tief sitzen seine blauen Augen in geröteten Höhlen. Schlafstörungen quälen ihn. Tagelang kommt der Epileptiker nicht zur Ruhe. Der Ingolstädter braucht laut seinem Arzt täglich vier Gramm Cannabis, um seine Schmerzen und Beschwerden beherrschen zu können, zum Beispiel um seine Anfälle zu kontrollieren und den Brechreiz zu überwinden. Doch er hat nicht das Geld dafür, denn fünf Gramm kosten in der Apotheke 105 Euro. Dabei hat er eine Ausnahmegenehmigung für die Verwendung von Cannabisblüten durch die Bundesopiumstelle.

Patient auf Spenden angewiesen

Luigi Spangenberg

Weil er es nicht mehr ertrug, sich das Geld erbetteln zu müssen und auf Spenden angewiesen zu sein, spielte der 32-Jährige im vergangenen Jahr mit dem Gedanken in Belgien Sterbehilfe zu beantragen. Nun setzt der auf 43 Kilo abgemagerte Mann seine Hoffnungen auf die Gesetzesänderung.

Kann er täglich seine medizinische Dosis Cannabis einnehmen, will er baldmöglichst deutlich an Gewicht zulegen, wieder Sport treiben und wenn irgend möglich auch arbeiten. Ähnliche Hoffnungen hat seine Mutter. Marihuana von der Straße lehnt der Patient als gesundheitsgefährdend und nicht gesetzeskonform ab.

Rund 1.000 Cannabispatienten in Deutschland

Zahlen, wie viele Patienten von der Gesetzesänderung profitieren würden, gibt es laut Gesundheitsministerium in Berlin nicht. Roland Meier vom Cannabis Social Club Ingolstadt schätzt, dass es rund 1.000 Cannabispatienten in Deutschland gibt. Deren ärztliche Versorgung sei schlecht, sagt Meier. Spangenberg findet zum Beispiel in Ingolstadt keinen Kassenarzt, der ihm Cannabis verschreibt und hat sich deshalb an einen Arzt für Privatpatienten in einem anderen Bundesland gewandt.

Apotheker begrüßen die Entscheidung

Die Bundesapothekerkammer begrüßt, dass in Zukunft Patienten mit medizinisch notwendigem Cannabis versorgt werden können.

"In ärztlicher Hand ist Cannabis eine weitere Therapieoption. Wir freuen uns, dass unsere langjährige Forderung aufgegriffen wurde und medizinisch notwendiges Cannabis wie andere Arzneimittel behandelt wird." Dr. Andreas Kiefer, Präsident der Bundesapothekerkammer.

Der Gesetzentwurf kann nun in der Sitzung am 10. Februar 2017 vom Bundesrat verabschiedet werden.