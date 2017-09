Verdi macht Druck auf MVG Warnstreik bei Bussen und Tram in München

Der Warnstreik soll bis 10.00 Uhr dauern. Er betrifft den Teil der Münchner Bus- und Trambahnfahrer(innen), die bei der Verkehrstochter MVG der Stadtwerke München angestellt sind. Etwa die Hälfte der Buslinien wird im Auftrag von privaten Unternehmen betrieben, ein weiterer Teil ist noch bei den Stadtwerken direkt angestellt und streikt ebenfalls nicht.

Tram nur im 20-Minuten-Takt

Heute Morgen an der Tramhaltestelle Holzkirchner Bahnhof

Die MVG will darüber hinaus mit Freiwilligen und fahrberechtigten Verwaltungsmitarbeitern möglichst viele Fahrmöglichkeiten anbieten. So verspricht die MVG einen 20-Minuten-Takt bei der Trambahn. Die Busse sollen trotz Arbeitsniederlegung auf den wichtigsten Linien regelmäßig fahren. U-und S-Bahnen im MVV sind nicht betroffen.

Nur jeder dritte Bus

Die Gewerkschaft Verdi geht davon aus, dass etwa 270 Fahrer streiken werden und jede dritte Busfahrt ausfallen könnte. Es gehe nicht darum, die Fahrgäste zu bestrafen, sondern ein Warnsignal zu senden gegen längere Arbeitszeiten und für eine deutlich bessere Bezahlung.

Verhandlungen am Mittwoch

Die Gewerkschaft kämpft für eine Erhöhung der Monatsgehälter um 120 Euro. Nach zwölf Monaten sollen diese um weitere fünf Prozent angehoben werden. Daneben werden Verbesserungen der Arbeitsbedingungen gefordert.

Die MVG will laut Gewerkschaft nur dann einer Lohnerhöhung zustimmen, wenn im Gegenzug auch die Arbeitszeit verlängert wird. Die Verdi-Tarifkommission fordert dagegen die Arbeits- und Einkommensbedingungen real, also ohne Gegenkompensation, zu verbessern. "Die Belastung hat im Nahverkehr in den letzten Jahren immer mehr zugenommen. Wir brauchen qualifizierte und gesunde Beschäftigte, die von ihrem Einkommen in München leben können", sagt Verhandlungsführer Franz Schütz. Die vierte Runde in den Tarifverhandlungen ist am Mittwoch.