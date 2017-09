Jeder dritte Bus fällt aus Bus- und Tramfahrer in München im Streik

Viele Straßenbahnen und Busse bleiben morgen in München in den Depots. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will damit in den seit Juni laufenden Tarifverhandlungen ihren Druck auf die Münchner Verkehrsgesellschaft erhöhen.

Von: Anton Rauch