Schiene statt Straße? Brennergipfel sucht Wege aus Lastwagen-Flut über Alpen

Wie soll es weitergehen mit dem ständig wachsenden Lkw-Güterverkehr über die Alpen? Damit befasst sich heute Nachmittag ein hochrangig besetzter Brennergipfel in München. Die Positionen vor allem von Deutschland und Österreich liegen weit auseinander.

Die Lkw-Lawine durch die Alpen schwillt immer weiter an. 2,3 Millionen Lastwagen pro Jahr sind es inzwischen. Ihre Zahl ist am Brenner innerhalb nur eines Jahres um acht Prozent gestiegen.

Bayern empört über Blockabfertigung in Tirol

Die Tiroler finden, es reicht: Sie wollen weniger Abgase und Lärm ertragen entlang der Transitstrecke zum Brenner. Als eine Art Notwehrmaßnahme hat Österreich an besonders verkehrsreichen Tagen zur sogenannten Blockabfertigung gegriffen und maximal 250 Laster stündlich über die Grenze gelassen. Von einer "Lkw-Obergrenze" war die Rede.

Die bayerische Staatsregierung ärgert sich regelmäßig über die Staus auf deutscher Seite – vor allem der zuständige CSU-Verkehrsminister Joachim Herrmann. Aus seiner Sicht ist die Blockabfertigung "eine völlig rechtswidrige Blockade des Lkw-Verkehrs".

Österreich will mehr Güter per Bahn transportieren

Österreich dagegen will erreichen, dass mehr Güter auf die Schiene verlagert werden. Dazu solle die Lkw-Maut auf der Strecke steigen, fordert der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. In Bayern und Südtirol sei sie im Gegensatz zu Österreich viel zu niedrig. Deshalb verhandelt Österreich mit seinen Nachbarn über eine "Korridormaut". Die italienischen Regionen Südtirol und Trentino wären dabei, aber Bayern und Deutschland sind dagegen. Die Bundesregierung hatte die Lkw-Maut 2015 sogar gesenkt.

EU-Kommission will schlichten

Die EU-Kommission versucht nun zu schlichten. Sie hat den Brennergipfel einberufen und schickt ihren Koordinator für den Verkehrskorridor Skandinavien-Mittelmeer, Pat Cox, nach München. Die einschlägige EU-Richtlinie erlaubt eine erhöhte Maut in Bergregionen. Die Berechnung der zulässigen Sätze ist allerdings kompliziert.

Dass hohe Straßenbenutzungsgebühren kombiniert mit einer gut ausgebauten Eisenbahn den Verkehrsmix beeinflussen können, ist bereits bewiesen. Karl Fischer vom Logistik-Kompetenzzentrum Prien am Chiemsee führt das Beispiel Schweiz an:

"Wir haben in der Schweiz auf der Schiene 70 Prozent und auf der Straße 30 Prozent. In Österreich ist es genau umgekehrt. Wobei man für das bayerische Inntal festhalten muss, dass dort eigentlich nur 20 Prozent des Güterverkehrs auf der Schiene sind." Karl Fischer vom Logistik-Kompetenzzentrum Prien

Rollende Landstraße oder Containerzüge ohne Lastwagen?

Die sogenannte Rollende Landstraße, bei der Lkw-Gespanne samt Zugmaschine und Fahrer verladen werden, gibt es ab Deutschland nicht mehr – erst auf österreichischer Seite ab Wörgl, und staatlich subventioniert. Effizienter wäre klassischer Containerverkehr ohne den Laster mit zu verladen. Das Containerterminal der Bahn etwa in München-Riem hätte noch freie Kapazitäten.

Auch die Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern findet, die Zukunft des Güterverkehrs über den Brenner liegt auf der Schiene. Zumal die Speditionen ein Problem hätten, so der Logistik-Experte Karl Fischer: massiven Fahrermangel. "Inzwischen sind zwei Drittel der Fahrer über 50. Das ist eine aussterbende Spezies. Die lange Strecke fährt dann ein Lokomotivführer und ersetzt 29 Fahrer. Zum Beispiel von München nach Verona."

Deutschland hinkt bei Anbidung zum Brennerbasistunnel hinterher

Die Zuwachsraten beim Bahnverkehr über den Brenner waren zuletzt allerdings deutlich niedriger als bei den Lkw, die Schere geht also sogar noch weiter auseinander. Dadurch fällt es vorerst gar nicht so sehr ins Gewicht, dass Deutschland beim Bau zusätzlicher Schienen zum Brennerbasistunnel im Hintertreffen ist.

Immerhin will Deutschland die so genannten Trassengebühren, also quasi die Schienenmaut für Güterzüge, senken – irgendwann im Lauf des Jahres, wenn es eine neue Bundesregierung gibt.