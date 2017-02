Mahnung aus Tirol Brenner Basistunnel: "Bayern muss auf Touren kommen"

"Wir helfen unserem nördlichen Nachbarn bereits mit unserem Know-how und mit unserem Bürgerbeteiligungsverfahren, das für Bayern adaptiert werden konnte", sagte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. In Sachen Baufortschritt gab er bekannt, dass für den Zulauf in Südtirol von Waidbruck nach Franzensfeste ein fertiges Projekt vorliege, dass noch heuer ausgeschrieben werden soll.

"Projekt mit der höchsten Unterstützungsquote"

Der Brenner Basistunnel sei jenes von 700 eingereichten Projekten, das die höchste Unterstützung von Seiten der Europäischen Kommission erhalte. Keinem anderen Projekt in der europäischen Union werde auch nur annähernd eine solche Priorität eingeräumt.

"Mit einer 40 prozentigen Unterstützung für die Bauphase und sogar 50 Prozent für Planung und Erkundungsstollen ist es das EU-Projekt mit der höchsten Unterstützungsquote. Die Gesamtkosten von rund acht Milliarden Euro haben sich außerdem seit 2009 nicht erhöht – abgesehen von den zusätzlichen Aufwendungen, die durch die Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wurden." Günther Platter

Initiativen gegen Brennernordzulauf

Die Bahn untersucht derzeit im Inntal und im Raum Rosenheim, wo eine neue Zugtrasse gebaut werden könnte. Das sorgt für viel Unruhe unter den Bürgern. Viele Bürger im Rosenheimer Land fühlen sich von den Planungen der Deutschen Bahn betroffen, gründen Bürgerinitiativen.

Eine Woche nach der Gründung hat am Donnerstagabend auch die Bürgerinitiative "BI Pro Riedering – Brenna tuats" einstimmig ihren Vorstand gewählt, Vorsitzende ist Brigitte Englhart. Bürgerinitiativen haben sich auch in Neubeuern und Nußdorf gegründet, in Rohrdorf und Prutting formiert sich der Protest. In Stephanskirchen will der Verein "Brennerdialog Rosenheimer Land" die Proteste bündeln, damit alle an einem Strang ziehen.

Derzeit werden Unterschriften gesammelt und es gibt eine Protestkartenaktion, bei der Bürger Postkarten an das Bundesverkehrsministerium senden können. Gefordert wird unter anderem eine neue Art der Bürgerbeteiligung und ein bedarfsgerechter Ausbau der Zulaufstrecken, der Rücksicht auf Mensch und Natur nimmt.

Unser Druck wird nicht nachlassen, heißt es aus Stephanskirchen. Anfang März wird Bundesverkehrsminister Alexander Dobrint in Rosenheim erwartet