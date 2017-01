Großeinsatz in Hundham Millionenschaden bei Brand des Sägewerks

Am Morgen sind noch wenige Einzelheiten bekannt. Bislang kein Personenschaden. Die Polizei Mühldorf am Inn hatte den Brandort großräumig abgesperrt. Mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis Mühldorf am Inn waren Stunden im Einsatz und bekämpften derzeit den Brandherd. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen übernommen.