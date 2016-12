Münchner Wohnhaus Zwei Menschen bei Brand verletzt

Bei einem Brand in einem mehrstöckigen Münchner Wohnhaus sind zwei Menschen verletzt worden und rund 90.000 Euro Sachschaden entstanden. In einer Wohnung im oberen Stockwerk habe es aus zunächst ungeklärter Ursache lichterloh gebrannt, teilte ein Feuerwehrsprecher mit.

Nach kürzester Zeit waren Flammen aus dem Fenster in dem Wohnhaus in der Innenstadt sichtbar. Der Bewohner habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten, ein Feuerwehrmann leichte Verbrennungen im Gesicht, so die Feuerwehr. Alle Bewohner hätten das Haus am Freitagabend selbstständig verlassen können.

Brandgeruch bis weit in die Innenstadt wahrnehmbar

Die Feuerwehr konnte den Brand nach eigenen Angaben zügig unter Kontrolle bringen. Die Menschen hätten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren können. Nur die Brandwohnung sei derzeit unbewohnbar.

Während die Feuerwehr löschte, hielten sich 24 Anwohner in einem Großraumrettungswagen der Feuerwache Pasing im Warmen auf. Aufgrund der Intensität des Feuers war weit bis in die Innenstadt Rauch und Brandgeruch wahrnehmbar. Das betroffene Wohnhaus musste abschließend ausgiebig belüftet werden.