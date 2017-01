Wohnhaus-Brand in Eglharting Kripo ermittelt wegen Brandstiftung

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres musste die Feuerwehr heute Nacht zur selben Adresse in Eglharting im Landkreis Ebersberg ausrücken: Gegen 0.40 Uhr brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Die Kripo geht von Brandstiftung aus.

Als die Feuerwehr zu dem Mehrfamilienhaus kam, schlugen schon Flammen aus dem Gebäude. Eine Couch im Treppenhaus war in Brand geraten, ein Fenster war durch die Hitze zerborsten, der Rauch hat sich schnell im Gebäude ausgebreitet. Feuerwehr und Polizeibeamte verständigten die Bewohner des Hauses.

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord wurden rund 50 Bewohner aus dem fünfstöckigen Gebäude evakuiert. Drei Anwohner und ein Polizeibeamter erlitten eine leichte Rauchgas-Vergiftung und mussten ins Krankenhaus. Die übrigen Bewohner wurden zum Feuerwehrhaus in Kirchseeon gebracht. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht, Messungen durchgeführt und gelüftet hatte, konnten die Bewohner noch in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück.

Ermittlungen wegen Brandstiftung laufen

Jürgen Weigert, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern

Die Kriminalpolizei Erding hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen, heute sollen noch einmal Brandfahnder vor Ort sein. Denn fest steht: Die Feuerwehr wurde bereits zum dritten Mal innerhalb eines Jahres zu der Adresse gerufen. Auch bei den ersten beiden Bränden waren Gegenstände im Treppenhaus in Brand geraten - die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Trotz "umfangreicher Ermittlungen" konnte laut Polizeisprecher aber bisher noch kein Tatverdächtiger ermittelt werden.