Zum Weltblutspende-Tag Komplizierte Blutspende in München

Blutspendedienste und Krankenhäuser berichten immer wieder, dass Blutkonserven knapp sind. Deshalb wird regelmäßig zum Spenden aufgerufen. Allerdings ist Blutspenden in München nicht mehr so einfach wie früher.

Wer in München Blut spenden wollte, der konnte bis letztes Jahr zum Städtischen Blutspendedienst in der Dachauer Straße, der teils bis in die Abendstunden geöffnet hatte. Doch dann war plötzlich Schluss damit.

Blutspenden beim BRK - nur mittwochs

Jetzt müssen Spender auf das Bayerische Rote Kreuz ausweichen, das rund 80 Prozent aller Blutspenden in Bayern organisiert. Termine in Ihrer Nähe gibt es hier. Allerdings ist eine Spende in der Regel nur noch einmal in der Woche möglich, in München zum Beispiel am Mittwoch.

Auch am Klinikum Großhadern merkt man, dass es komplizierter geworden ist, an Blutkonserven zu kommen.

"Das ist halt Aufgabe der Blutspendedienste, entsprechende äußere Bedingungen wieder herzustellen, sodass auch die Blutspendebereitschaft in der Stadt steigt." Georg Wittmann, Transfusionsmedizin im Klinikum Großhadern

Der Blutspendedienst Haema in der Dachauer Straße in München, bietet seine Dienste zwar täglich an, aber nur von 10-16 Uhr. Das ist nicht richtig praktikabel für Berufstätige. Immerhin will die Firma Haema noch vor dem Sommer ihre Öffnungszeiten an manchen Tagen verlängern.

Wer Blut spendet, muss gesund sein. Damit sowohl der Spender, als auch der oder die Empfänger geschützt sind. Aus diesem Grund muss ein ausführlicher Fragebogen zur gesundheitlichen Vorgeschichte ausgefüllt werden. Nach einer Blutdruck und Pulsmessung entscheidet ein Arzt unter Berücksichtigung aller Befunde über die Spendenfähigkeit. Vor der Spende wird der Hämoglobinwert (der sogenannte rote Blutfarbstoff) bestimmt. Dies ist wichtig, um eine mögliche Blutarmut (Anämie) auszuschließen und den Spender nicht zu gefährden. Dafür reicht ein winziges Blutströpfchen aus der Fingerkuppe oder dem Ohrläppchen aus. Ebenfalls am Ohr wird auch die Temperatur gemessen, um Infektionen zu erkennen. Bei der eigentlichen Blutspende werden ca. 500 ml Blut entnommen.



Eine Übertragung von Krankheiten ist ausgeschlossen, weil grundsätzlich nur keimfreies (steriles) Material verwendet wird. Untersuchungsröhrchen und Blutbeutel einer jeden Spende werden mit einem identischen Strichcode gekennzeichnet, um Verwechslungen von vornherein auszuschließen. Nach etwa 7 bis 10 Minuten ist der Spendenvorgang beendet. Erstspender erhalten einen Blutspendeausweis, in dem die Blutgruppe vermerkt wird. Sie kann im Notfall lebensrettend sein.