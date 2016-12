Polizei startet Suchaktion Blinder Malerin entläuft ihr Blindenhund

In Pfaffenhofen an der Ilm läuft eine Suchaktion nach einem jungen Blindenhund. Sunny, eine halbjährige, caramelfarbene Labradoodle-Hündin ist am ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12.2016, ihrem blinden Frauchen entlaufen, der Malerin Claudia Stiglmayr.

In Pfaffenhofen an der Ilm läuft eine Suchaktion nach einem jungen Blindenhund. Sunny, eine halbjährige, caramelfarbene Labradoodle-Hündin ist am ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12.2016, ihrem blinden Frauchen entlaufen. Sunny wird dringend gesucht, denn sie hat eine wichtige Aufgabe: nach dem Abschluss ihrer Ausbildung soll sie in gut einem Jahr ihrem Frauchen Claudia Stiglmayr die Augen ersetzen.

Zwischen Retriever und Großpudel

Sunny ist am ersten Weihnachtsfeiertag bei einem Spaziergang auf der Weiberrast in Pfaffenhofen entlaufen. Derzeit läuft eine Suchaktion, die sich bis nach Scheyern erstreckt. Sunny ist sehr friedlich und zutraulich. Wer sie sieht, wird gebeten, sich bei der Polizei in Pfaffenhofen zu melden oder unter der privaten Telefonnummer Bescheid zu geben: 0172-8562226.

Sunny ist eine Kreuzung zwischen Labrador Retriever und Großpudel, hat sehr lockiges Fell, ist schlank, aber schon so hoch wie ein Labrador. Sie gehört der in Pfaffenhofen lebenden blinden Malerin Claudia Stiglmayr. Über die Künstlerin haben der BR und andere Medien bereits vielfach berichtet.