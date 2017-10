Weichenstörung hat große Folgen Bis 14 Uhr viele Ausfälle bei der Münchner S-Bahn

Zwischen 10 und 14 Uhr wird nur ein Notbetrieb auf der Stammstrecke zwischen Pasing und dem Ostbahnhof mit zwei Pendelzügen gewährleistet. Danach will die Bahn aber wieder die volle Leistung der Stammstrecke gewährleisten.

Bis dahin aber können alle andere Linien vorzeitig enden, umgeleitet werden oder ausfallen. Für den aufwendigen Austausch der Weiche sei es unausweichlich, dass der Verkehr auf der Stammstrecke ruht.

Tausende kommen zu spät

Tausende Berufspendler, Touristen und Bahnreisende bekommen die Folgen der Störung zu spüren. Auf der Stammstrecke konnten die Bahnen im Bereich der Hackerbrücke heute früh nur eingleisig fahren.

Nur drei der sieben Linien (S2, S3, S4) konnten durchgehend auf der Stammstrecke verkehren - allerdings mit gedrosseltem Tempo. Verspätungen, Umleitungen und Zugausfälle waren die Folge.

Zweite Stammstrecke erst ab 2026

Derzeit wird in der bayerischen Landeshauptstadt an einer zweiten S-Bahn-Stammstrecke gearbeitet. Sie soll von 2026 an die Kapazitäten der chronisch überlasteten Hauptstrecke durch die Innenstadt fast verdoppeln. Derzeit werden rund 840.000 Fahrgäste pro Tag befördert. Der Bau der zweiten Route ist derzeit das größte Verkehrsprojekt in Bayern. Die Kosten sind mit 3,85 Milliarden Euro veranschlagt.