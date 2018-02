Kehrtwende in der Biberpolitik Biber am Staffelsee vor Umsiedelung und Abschuss

In der Biberpolitik am Staffelsee hat ein Umdenken stattgefunden - in einer Einzelfallentscheidung sollen bald einige Biber am Staffelsee entnommen werden.

Biber haben Situation eskaliert - jetzt rächt sich der Mensch

Die Biber haben es am Staffelseeufer und auf einigen Inseln einfach zu wild getrieben - schätzungsweise 3.000 Bäume haben sie angenagt und beschädigt. Seehausens Bürgermeister Markus Hörmann spricht von einer Eskalation - nach Information des Bayerischen Rundfunks hat die Gemeinde bereits vor zwei Wochen den Antrag zur Entnahme beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen eingereicht.

Biber-Entnahme-Quote wird noch festgelegt

Wieviele Biber entnommen werden sollen wird derzeit geprüft - so Landratsamt Sprecher Stephan Scharf. Die Experten haben 10 Biberburgen am Staffelsee festgestellt und gehen von zirka 50 Bibern aus. Entnahme bedeutet faktisch das einige Biber getötet werden - eine Umsiedlung wäre zu kompliziert und aufwendig.

Bibermanager soll sich um Nager und ihre Schäden kümmern

Außerdem plant das Landratsamt für die Zukunft ein Bibermanagement - der Ansprechpartner soll sich um Schäden und Ausgleichszahlungen kümmern und die Biberproblematik im Landkreis im Blick halten.