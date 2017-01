Schleching und Sachrang Alpenverein kürt neue "Bergsteigerdörfer"

Für die Region rund um den Geigelstein ist das ein wichtiges Signal für die Entwicklung eines nachhaltigen und naturverträglichen Touismus. "Bergsteigerdörfer" sollen nach dem Willen des Alpenvereins eine Vorbildrolle in Sachen Tourismus einnehmen.

"Die sollten so aussehen, wie man sich eben ein Bergdorf vorstellt. Da ist eine Kirche in der Mitte, und da sind ein paar Häuser außen herum, Natur und hohe Berge. Und dann gibt es ein paar andere Kriterien, die erfüllt sein müssen, zum Beispiel dass eben die Gemeinden mit ihrem Angebot schon hinter einem nachhaltigen Tourismus stehen sollten." Thomas Bucher vom Deuschen Alpenverein

Nachhaltig die Natur genießen

Hier stehen nicht Liftanlagen, große Events oder ausgefallene Fun-Sportarten im Mittelpunkt, sondern die Natur – mit all den Möglichkeiten die ein "sanfter" Tourismus bietet. Im Fall von Sachrang und Schleching ist das vor allem der Geigelstein, der zwar zwischen den beiden frischgebackenen Bergsteigerdörfern liegt, sie aber nicht trennt.

"Weil er zwei Orte, die in unterschiedlichen Tälern sind, zusammenbringt und auch gemeinsame Projekte ermöglichen soll. So zum Beispiel, dass man auf der einen Seite auf den Geigelstein raufgeht, auf der anderen Seite runtergeht, eine abwechslungsreiche Wanderung hat und dann mit einem Ringbus wieder zurückfahren kann." Thomas Bucher vom Deuschen Alpenverein

Auftrag für die Zukunft

In den beiden Orten im Chiemgau ist die Freude groß. Es sei schnell klar gewesen, dass man alleine keine Chance hat. Deshalb habe man gemeinsame Sache gemacht, so Josef Loferer, Bürgermeister von Schleching. Jetzt wollen die Initiatoren nach der freudigen Nachricht auch alles tun, um dem begehrten Titel gerecht zu werden. Man wolle die Sichtbarkeit der Orte als Bergsteigerdörfer erhöhen und weiter in Wanderwege und Klettersteige investieren, so Remegius Bauer vom Bewerbungsteam. Klar sei aber, dass man weiterhin auf sanften Tourismus setzen werde.

Die Idee der "Bergsteigerdörfer" kommt aus Österreich. Nach Ramsau im Berchtesgadener Land sind Schleching und Sachrang in Deutschland nun die "Bergsteigerdörfer" zwei und drei.