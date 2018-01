Nach erfolglosen Tarifverhandlungen Warnstreiks bei MAN in München seit Mitternacht

Die Warnstreiks bei der IG Metall gehen weiter. Im MAN-Stammwerk in München steht die Produktion seit Mitternacht still. In neun weiteren Betrieben in Bayern werden die Warnstreiks am Mittwoch ganztägig fortgesetzt.

Seit Mitternacht ruhe die Produktion im MAN-Stammwerk vollständig, teilte der Münchner IG-Metall-Chef Horst Lischka am frühen Mittwochmorgen mit. "Die Streiktore sind besetzt, die Zelte aufgebaut. Bisher haben wir eine hundertprozentige Beteiligung der Beschäftigten an den Streiks", sagte Lischka. An der Kundgebung nahmen nach Gewerkschaftsangaben 3.000 Menschen teil.

Klage gegen Warnstreiks

Nach dem nächtlichen Streikauftakt gab es beim Münchner Lastwagen- und Bushersteller MAN um 8.00 Uhr eine Kundgebung - am Firmentor an der Dachauer Straße. Dort sprach Lischka gemeinsam mit MAN-Betriebsratschef Saki Stimoniaris zu den Streikenden. "Der ganze Betrieb wird den ganzen Tag dicht gemacht." Das hatte ein IG Metall-Sprecher gestern im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk angekündigt.

Der Verband der bayerischen Metall- und Elektroindustrie reicht Klage gegen die Warnstreiks ein. Man habe vor kurzem Klage auf Unterlassung und Schadensersatz vor dem Arbeitsgericht München eingelegt. "Wir sind im Interesse unserer Mitglieder dazu verpflichtet," erklärte der Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Die unnötige Eskalation gehe allein von der IG Metall aus. Die Warnstreiks würde das erst einmal nicht stoppen. Die Gewerkschaft hält die Tagesstreiks für rechtskonform.

Warnstreiks in anderen bayerischen Städten

Ingesamt hat die IG Metall für Mittwoch in zehn bayerischen Betrieben zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen - unter anderem auch beim Lastwagenhersteller MAN in Nürnberg und beim Autozulieferer ZF in Passau. Dafür hätten sich die Mitarbeiter im Vorfeld mit überwältigender Mehrheit ausgesprochen, so die Gewerkschaft. Das zeige, dass sie bereit seien, für ihre Forderungen nach mehr Geld und mehr Zeit zu kämpfen. Die IG Metall zahle ihren Mitgliedern für die ganztägigen Aktionen Streikgeld, heißt es.

Ausweitung der Warnstreiks geplant

Bayerns IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler kündigte an, am Donnerstag und Freitag die Warnstreiks auszuweiten. Dann sollen ganztägige Arbeitsniederlegungen in weiteren 30 bayerischen Firmen folgen. Erst von Samstag an sei die IG Metall dann wieder zu Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern bereit, sagte ein Sprecher. Parallel dazu werde aber in ganz Deutschland eine Urabstimmung über unbefristete flächendeckende Streiks vorbereitet.

Gewerkschaft hält an ihren Forderungen fest

Die IG Metall fordert für die 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland zum einen sechs Prozent mehr Geld für zwölf Monate Laufzeit, zum anderen das Recht für jeden Beschäftigten, seine Arbeitszeit von 35 auf 28 Stunden pro Woche zu verkürzen - bei teilweisem Lohnausgleich. Die Arbeitgeber lehnen einen Lohnausgleich entscheiden ab und haben bei 27 Monaten fast sieben Prozent mehr Lohn angeboten - aufs Jahr gerechnet also rund drei Prozent.

In der bayerischen Metall- und Elektroindustrie arbeiten rund 835.000 Beschäftigte, davon jedoch nur 475.000 in tarifgebundenen Betrieben.