Champions League in München Bayern- und Besiktas-Fans versöhnen sich nach "Aldi"-Skandal

Am Abend trifft der FC Bayern im Champions-League-Achtelfinale auf Besiktas Istanbul. Das weckt Erinnerungen an eine diskriminierende Choreographie der Münchner Fans mit Aldi-Tüten. 20 Jahre nach dem Skandal gab es nun eine versöhnliche Geste.

Gut 20 Jahre nach dem "Aldi-Skandal" im München Olympiastadion haben sich Bayern- und Besiktas-Fans bei einem gemeinsamen Essen versöhnt. Rund 70 Fans beider Lager nahmen am Montagabend in München an dem Zusammentreffen teil. Die Kosten für die Bewirtung übernahmen größtenteils die Münchner Fans, die am 17. September 1997 im Olympiastadion Einkaufstüten hochgehalten und das Spruchband "Ihr könnt zum Aldi fahr'n" gezeigt hatten.

"Hürriyet": Rassismus auf der Tribüne"

Diese Aktion der Bayern-Fans hatte damals fast eine diplomatische Krise ausgelöst. Die Tüten im Stadion bestimmten tagelang die Schlagzeilen. So titelte die türkische Tageszeitung "Hürriyet" damals: "Rassismus auf der Tribüne." Der "kicker" bezeichnete die Fan-Choreographie als "diskriminierend, dümmlich". Sogar die Politik schaltete sich ein. "Hier wurden zwei Millionen Türken vor der Weltöffentlichkeit beleidigt, denn diese Provokation zielte auf alle in Deutschland lebenden Türken", sagte Grünen-Politiker Cem Özdemir.

FCB schaltete Entschuldigungs-Anzeigen

Der FC Bayern sah sich schließlich gezwungen, sich mit großformatigen Anzeigen in türkischen Zeitungen zu entschuldigen. Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge musste sogar persönlich beim türkischen Generalkonsul Abbitte leisten. Zudem gab es auch bei den Fans Gegenreaktionen: So hielten etwa Dortmunder Anhänger beim Gastspiel des BVB in München einige Wochen später Lidl-Tüten in die Höhe.

Die Fanszene der Münchner hat sich seit 1997 stark verändert. Ihr Kern gilt als antirassistisch, die Ultra-Gruppe Schickeria bekam 2014 sogar den Julius-Hirsch-Preis des DFB für ihren Einsatz gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.

Besiktas-Fans nicht in der Arena

Die türkischen Anhänger von Besiktas bekommen am Abend keinen Zutritt zum Stadion. Nach Krawallen im Europa-League-Viertelfinale 2016/17 gegen Olympique Lyon spielt Besiktas Istanbul auf Bewährung und könnte bei neuerlichen Verstößen seiner Anhänger von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Um das zu verhindern, hat Vereinspräsident Fikret Orman das komplette Kartenkontingent für die Gästefans zurückgegeben und die Münchner gebeten, keine Besiktas-Fans in die Arena zu lassen. Die Besiktas-Fans treffen sich deshalb in der Nähe des Königsplatzer zum Public Viewing.