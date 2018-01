Eisschwimmen in Prien am Chiemsee Bayern sucht den Eiskönig

In Prien am Chiemsee wird heute der "Eiskönig 2018" gesucht. Der TSV Bernau führt am Prienavera Strandbad ein Eisschwimmen mit nationalen Spitzensportlern durch.

Mit dabei sind die amtierende Weltmeisterin Julia Wittig, die amtierende Vize-Weltmeisterin Ines Hahn, Weltrekordhalter über Tausend Meter Christoph Wandratsch und Eisschwimmer-Shootingstar Tobias Wybierek aus Burghausen. Nicht nur die Königsdisziplin 1000 Meter Freistil steht auf dem Programm, sondern auch 50 Meter Fun-Schwimmen ohne Zeitabnahme - für alle, die Eisschwimmen einmal ausprobieren möchten. Die Disziplin gibt es auch andernorts, manche halten es für den buchstäblich coolsten Sport der Welt. In Neuburg wurde diese Woche allerdings ein Eisschwimmen in der Donau abgesagt.

5 Grad Wassertemperatur

An der Staffel über 4 mal 50 Meter Freistil können Vereine und Firmen teilnehmen, so der TSV Bernau. Der Chiemsee dürfte um die 5 Grad Wassertemperatur haben. Am Ufer wird eine Sauna aufgebaut, um wieder auftauen zu können, so die Veranstalter. Beginn ist um 9.30 Uhr. Die Siegerehrung ist für 15.45 Uhr geplant.