Luftfahrtunfall bei Böen Ballon bleibt bei Brannenburg in Bäumen hängen

Ein Heißluftballon ist in Oberbayern von Böen erfasst worden und bei Brannenburg in Bäumen hängen geblieben. Der 38 Jahre alte Ballonfahrer und seine sechs Gäste aus Deutschland und Österreich blieben laut Polizei bei dem Unfall am Samstagvormittag unverletzt.