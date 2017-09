Abtransport von abgestürztem Bagger Bagger in München wird heute Nacht weggebracht

Die schwierige Bergung ist bereits geglückt, heute Nacht kann er abtransportiert werden. Der 57-Tonnen-Bagger, der vor acht Tagen in eine Baugrube in der Münchner Innenstadt gekippt war, wurde schon an der Unfallstelle auseinandergenommen.