Landesgartenschau 2022 Bad Reichenhall bewirbt sich

Der oberbayerische Kurort wird sich für die Austragung der Landesgartenschau 2022 bewerben. Das hat der Stadtrat am Vormittag in einer Sondersitzung mit großer Mehrheit beschlossen. Vorausgegangen war eine kontroverse Debatte.

Die CSU betonte die Aufbruchstimmung, die von einer Bewerbung ausginge. Oberbürgermeister Herbert Lackner sprach von enormen Chancen für den Tourismus.

Will die Landesgartenschau möglich machen: Max Aicher.

Entscheidend für das Ja zur Landesgartenschau war das Angebot des regional einflussreichen Unternehmers Max Aicher. Daraufhin änderten zahlreiche Stadträte verschiedener Fraktionen innerhalb weniger Tage ihre Meinung. Aicher möchte der Stadt im Falle einer Bewerbung 2022 gut vier Millionen Euro Kostenrisiko abnehmen. Dies wäre laut Lackner eine enorme finanzielle Erleichterung. Eine externe Kanzlei habe das Angebot als grundsätzlich zulässig bewertet.

Ein privates Engagement in dieser Größenordnung wäre in der Geschichte der Landesgartenschauen ziemlich einmalig.

Nur vier Gegenstimmen

Die Gegner kritisierten, trotz der finanziellen Unterstützung sei die Bewerbung für 2022 zeitlich zu knapp, die Verwaltung sei damit möglicherweise überfordert, und auch die Verkehrsprobleme in Bad Reichenhall blieben ungelöst. Am Ende stimmten aber nur vier Stadträte gegen die Bewerbung.

Ursprünglich sollte die Landesgartenschau 2022 in Traunstein stattfinden, was aber an einem negativen Bürgerentscheid scheiterte. Morgen endet die neuerliche Anmeldefrist.