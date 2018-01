Stadtrat entscheidet über Interimslösung Ausweichquartier für den Münchner Gasteig

Der Münchner Gasteig wird ab 2021 renoviert. Etwa fünf Jahre lang soll das Kulturzentrum dann geschlossen bleiben.

Großteil des Kulturzentrums zieht um nach Sendling

Während der Sanierung spielt die Musik statt im Gasteig in einer Ersatz-Philharmonie aus Holz. Sie soll auf dem Gelände an der Hans-Preißinger-Straße im Münchner Stadtteil Sendling errichtet werden. Direkt neben einem denkmalgeschützten Backsteinbau, der als Foyer dienen soll. Um möglichst viele Synergien zu nutzen, sollen so viele Gasteig-Nutzungen wie möglich im Interimsquartier in Sendling unterkommen.

Stadtbibliothek und Münchner VHS brauchen noch Platz

Alles jedoch kann dort nicht untergebracht werden, deshalb benötigen Teile der Münchner Stadtbibliothek und der Volkshochschule eine andere Lösung. Für die Bücher könnte Platz im Einkaufzentrum Motorama sein, gleich gegenüber vom Gasteig.

Stadtrat verschob Debatte wegen offener Fragen

Zwei Mal hat der Münchner Stadtrat die Diskussion über das Gasteig-Interimsquartier bereits verschoben, heute nun befassen sich der Ausschuss für Arbeit und Wirtschaft und der Kulturausschuss ausführlich damit. Grund für die Verschiebung waren offene Fragen. Da ging es auch um die derzeitigen rund 80 Mieter auf dem Sendlinger Gelände. Möglichst viele sollen bleiben. Und die meisten hätten auch nach wie vor dort Platz, wenn das Areal entsprechend nachverdichtet wird. Das zeigt auch eine Studie, die ein auf dem Gelände ansässiger Architekt im Auftrag des Gasteig erarbeitet hat.

Gut 90 Millionen Euro soll das Ausweichquartier für den gesamten Zeitraum kosten.