Piding und die A8 Wie eine Autobahn einen Ort spaltet

Die A8 soll bis zur Landesgrenze ausgebaut werden, doch konkrete Pläne gibt es noch nicht. Dafür aber jede Menge Streit, zum Beispiel in Piding im Berchtesgadener Land. Dort hat sich der ganze Ort in ewigen Diskussionen über Trassen, Spuren und Standstreifen völlig zerstritten.

Vom Pidinger Dorfkern aus sieht man sie nicht, aber man hört sie, und irgendwie ist sie hier kurz vor der österreichischen Grenze sowieso immer präsent: Die Autobahn - vier Fahrstreifen, keine Standspur, kein Lärmschutz. Der Ausbau gilt in Berlin als nicht vordringlich. Gerhard Rotter von der CSU in Piding wünscht sich dagegen kaum etwas so sehr wie eine schnelle Lösung. Denn die A8 hat den Streit in sein Dorf gebracht.

"Wir sind nach der Gemeinderatssitzung gemeinsam zum Essen gegangen und haben uns so gestritten. Einige haben gesagt, 'mit euch gehen wir nicht mehr'." Gerhard Rotter

Drei Positionen stehen sich unversöhnlich gegenüber

Seit Jahren stehen sich drei Meinungen gegenüber: Die, die im Ort wohnen, wollen eine neue Autobahn, sechs Spuren plus zwei Standstreifen, die Piding im Norden umfährt. Die, die im Norden wohnen, fordern dagegen den Ausbau der bestehenden Trasse, die mitten durchs Gemeindegebiet führt. Und die Umweltschützer wollen maximal zwei Standstreifen plus Lärmschutz. Inzwischen sehen die Pidinger deutlich: Der Streit drückt nicht nur auf die Stimmung, er verhindert auch, dass sie ihre Interessen schlagkräftig durchsetzen können.

Die Autobahndirektion hat versucht, zu vermitteln und hat einen jahrelangen Planungsdialog durchgeführt. Doch Josef Seebacher von der Autobahndirektion Südbayern musste erkennen: Die Gräben sind dadurch eher noch tiefer geworden.

"Wenn die Planungsprozesse so lange dauern, dann zermürbt das auch, das ist mein Eindruck. Und je mehr die Bürger mitreden, desto länger dauert das. Aber der Bürger hat seine Rechte, und das finde ich gut so." Josef Seebacher, Autobahndirektion Südbayern

Die Anderen machen's besser

Was wollen wir eigentlich? Hitzige Diskussionen in Pidinger Gaststuben.

Andere Gemeinden scheinen ihre Rechte besser durchgesetzt zu haben – und auf sie schauen die Pidinger mit einer Mischung aus Bewunderung und Neid, zum Beispiel auf Frasdorf im Landkreis Rosenheim. Dort soll es über 900 Meter eine komplette Einhausung geben. In Piding sind es: Null.

Auch im benachbarten Anger bekommen sie wohl besseren Lärmschutz. Und Grund zum Ärgern liefern auch die Bad Reichenhaller, denn die sind gegen eine extra Autobahnausfahrt, die Piding entlasten würde. Doch Josef Seebacher rät: Nicht nachkarten, nach vorne schauen. Und tatsächlich scheint dieses Argument zu ziehen. Bei Andreas Argstatter von der CSU jedenfalls keimt so etwas wie Zuversicht.

"Wenn mal die Entscheidung über ein Variante gefallen ist, dann werden die Karten wieder neu gemischt. Und dann sprechen wir auch wieder mit einer Stimme." Andreas Argstatter

Auch Gerhard Rotter freut sich nach der Aussprache im Wirtshaus, dass zum ersten Mal seit langem wieder ein Grüner neben ihm gesessen ist. Alle Beteiligten brauchen aber weiterhin viel Geduld, denn wann und wie die A8 hier an der bayerisch-österreichischen Grenze tatsächlich ausgebaut wird, steht in den Sternen.