Für Digitalkamera Münchner Firma Arri erhält Technik-Oscar

Laut der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles werden insgesamt 18 Technik-Preise an fünf Unternehmen sowie 34 Ingenieure und Erfinder vergeben.

Die Auszeichnungen werden am 11. Februar bei einem Gala-Dinner in Beverly Hills verliehen. Die feierliche Oscar-Show geht dann am 26. Februar in Hollywood über die Bühne.

Schon 18 Oscars

Arri erhält die Auszeichnung für die Entwicklung der Alexa-Digitalkameras mit einer Oscar-Plakette. Sie zählten zu den ersten Digitalkameras, die in Spielfilmproduktionen verwendet wurden, heißt es in der Mitteilung. Neben Arri werden auch Firmen wie Sony und Panavision für ihre Digitalprodukte geehrt.

Der Mexikaner Emmanuel Lubezki hatte mit der Kamera aus München das bildgewaltige Abenteuerepos "The Revenant - Der Rückkehrer" gedreht und damit im vorigen Jahr den Oscar für die beste Kameraarbeit gewonnen.

Mit Kameras, Lichttechnik und anderen Produkten hat die traditionsreiche Münchner Firma Arnold & Richter Cine Technik (Arri) seit 1967 schon 18 Technik-Oscars erhalten.