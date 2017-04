Anschlag von Dortmund Verstärkte Sicherheitskontrollen vor Bayern-Spiel?

Anschlag auf Borussia Dortmund, die Polizei reagiert auch in München. Vor dem Spiel der Bayern wurde noch am Abend ein Unterstützungskommando vor dem Hotel positioniert, in dem Gegner Real Madrid gastiert. Eine Gefährdungslage für München liegt aber nicht vor.

Die Mannschaft von Real Madrid hat die Nacht im Hilton-Hotel verbracht, wo dann das Unterstützungskommando (USK) nach dem Anschlag von Dortmund eintraf, wie die Polizei dem Bayerischen Rundfunk bestätigte.

30 Beamte bewachten den Eingang des Hotels. In der Nacht wurde das USK von dem Einsatzzug einer Hundertschaft abgelöst - das sind ebenfalls 30 Beamte. Außerdem fuhr die Polizei in der Nähe des Hotels Streife. Wie die Polizei betont, gibt es aber keine Erkenntnisse, dass in München eine Gefährdungslage vorliegt. Es handelte sich um eine reine Sicherheitsvorkehrung.

Sicherheitslage neu bewerten

Die Beamten wollen sich in den nächsten Stunden zusammensetzen und die Sicherheitslage bewerten, ob für das Spiel Bayern gegen Real Madrid in der Allianz Arena heute Abend die Sicherheitsmaßnahmen erhöht werden müssen. Ob und wie sehr die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt werden, hängt aber nach Polizeiangaben auch davon ab, was die Ermittlungen in Dortmund ergeben.

Demnach ist es durchaus möglich, dass beim Spiel in der Allianz Arena noch mehr Polizisten als sonst im Einsatz sein werden und verstärkte Sicherheitskontrollen stattfinden. Indes hat DFB-Vizepräsident Rainer Koch keine Sicherheitsbedenken für das heutige Abendspiel. Aus seiner Sicht "wird rund um das Stadion Sicherheitsstufe eins gelten". "Ich glaube, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man als Zuschauer ein Ticket hat. Ich selber werde auch im Stadion sein", sagte er der radioWelt.

Liveblog

"Gezielter Angriff"

Um 19.15 Uhr waren drei Sprengsätzen neben dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund explodiert, das Team befand sich gerade auf dem Weg ins Stadion. Andere Bundesligisten reagierten schockiert und schickten Genesungswünsche. Der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange sagte auf einer Pressekonferenz, die Explosionen seien ein gezielter Angriff auf das Dortmunder Fußball-Team gewesen. Die konkreten Hintergründe der Tat seien aber noch nicht klar.

Im Umfeld des Tatorts fanden Ermittler ein Bekennerschreiben, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte. "In diesem Schreiben wird Verantwortung für die Tat übernommen." Zum Inhalt wolle sie sich noch nicht äußern. Es werde wegen des "Verdachts eines Tötungsdeliktes" ermittelt.