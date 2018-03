Drei Polizisten erschossen Angriff auf Polizisten: 30. Jahrestag des Amoklaufs in Dorfen

Vor 30 Jahren ereignete sich in Dorfen im Landkreis Erding in schreckliches Drama: Ein Amokläufer erschoss in der Polizeiinspektion drei Polizisten und verletzte einen weiteren schwer. Er selbst wurde bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet.

45 Schüsse feuerte Slobodan Stefanovic ab. Der 37-jährige Hobby-Schütze, der lange völlig unauffällig in Dorfen gelebt hatte, litt an Wahnvorstellungen, fühlte sich verfolgt, von der RAF, von Hubschraubern. Am Tag des Anschlags hatte die Polizei sieben Waffen und 2.000 Schuss Munition bei Stefanovic sichergestellt und ihm die Waffenbesitzkarte abgenommen.

Angriff auf Polizeiwache in Dorfen

Wenige Stunden später, die Beamten wollten gerade die Waffen registrieren, kam Stefanovic in die Dienststelle, griff sich zwei Waffen und begann, um sich zu schießen. Bis heute kann Hugo Buchner beinahe minutiös schildern, wie er den 4. März 1988 erlebte. Der mittlerweile pensionierte Polizist überlebte den Anschlag. Er kämpfte sich in den Schusspausen Richtung Tür. Dabei zerrte er eine Frau mit, die zufällig in der Inspektion war.

Draußen verschanzte er sich dann hinter einem Auto. Ein weiterer Kollege konnte sich durch einen Sprung aus dem Fenster retten, ein andere flüchtete in seine Wohnung, die im gleichen Gebäude lag.

Ausländer in Dorfen wurden beschimpft

Mittlerweile waren auch bewaffnete Kollegen vor Ort. Als Stefanovic vor die Tür trat, wurde er bei einem Schusswechsel schwer verletzt, er starb wenige Tage später. Kurz nach dem dramatischen Ereignis kümmerte sich Buchner wieder um das Alltagsgeschäft.

Nach dem Amoklaukf des Jugoslawen Sefanovic wurden in Dorfen Ausländer bespuckt und beschimpft. Ein junger Mann überfiel eine Bank und wollte seine Geiseln gegen drei Türken austauchen. An ihnen wollte er die Polizisten rächen, wie er sagte.

Der aus der Nähe von Dorfen stammende Autor Leonhard F. Seidl hat die Ereignisse jetzt in einem fiktiven Roman verarbeitet - und die Handlung in die heutige Zeit verlegt.