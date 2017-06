Amoklauf von München Mutmaßlicher Betreiber einer Darknet-Plattform festgenommen

Der Zugriff in Karlsruhe erfolgte schon am Donnerstagabend, wurde aber erst jetzt vom Bundeskriminalamt öffentlich. Der Münchner Amokläufer David S. war über diese Plattform mit dem mutmaßlichen Verkäufer seiner Tatwaffe in Kontakt getreten. Der 30 Jahre alte mutmaßliche Betreiber befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Er soll der alleinige Administrator der seit März 2013 betriebenen Plattform sein.

Zahlreiche Beweismittel gefunden

Laut Generalstaatsanwaltschaft handelt es sich um einen sehr großen Treffpunkt im Darknet: Über 20.000 Mitglieder waren zuletzt dort registriert. Über die Plattform wurden Drogen- und Waffenverkäufe angebahnt. Außerdem wurde dort mit Falschgeld, gefälschte Personalausweise, ausgespähte Kreditkartendaten und Kundenkonten auf Internethandelsplattformen sowie gefälschte Bankkonten gehandelt.

In der Wohnung des 30-Jährigen fanden die Ermittler zahlreiche Beweismittel. Außerdem konnte der Server, über den die Plattform betrieben wurde, lokalisiert und beschlagnahmt werden. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main ist die Festnahme ein großer Erfolg. Eine Darknet-Plattform zu finden, festzustellen wo sie gelagert sei und dann einen mutmaßlichen Betreiber zu identifizieren, sei sehr schwierig.