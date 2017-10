Reparaturarbeiten im Tunnel Am Wochenende wird die Münchner S-Bahn-Stammstrecke gesperrt

In München fährt ab heute Abend auf der Stammstrecke der S-Bahn für fast 54 Stunden kein Zug. Die Bahn packt an über 60 Einzelbaustellen zwischen Pasing und Ostbahnhof alles an, was an einem Wochenende überholt werden kann. Ersatzweise fahren Busse.

Die Vollsperrung der Stammstrecke dauert von heute Abend 22.45 Uhr bis Montagmorgen um 4.30 Uhr. In dieser Zeit enden die S-Bahnen in Pasing oder am Hauptbahnhof, von der anderen Seite her am Ostbahnhof. Die S-Bahn-Stationen dazwischen steuern lediglich Pendelbusse als Schienenersatzverkehr (SEV) an – tagsüber im Fünf-Minuten-Takt.

Ersatzbusse halten am Odeons- und am Lenbachplatz

Statt am Marienplatz halten diese SEV-Busse am Odeonsplatz und dann wieder am Lenbachplatz. Die Bahn rät, wo es geht, auf Regionalzüge oder U- und Trambahnen umzusteigen und verweist auf ihre Informationen an Haltestellen und im Internet.

Ziel der Bahn: Weniger Pannen und Ausfälle

Die Bahn hat sich fürs Wochenende ein Mammutprogramm vorgenommen. Entlang der Stammstrecke wird inspiziert und repariert, unter anderem an der Oberleitung:

"Das ist ein größerer Eingriff, der sonst nur mit Sperrung gehen würde. Wir werden aber auch Schienen schleifen, Weichen fräsen, Weichenantriebe erneuern, sodass wir dann auch die Störungen reduzieren können." Kai Kruschinski von DB-Netz

Denn die Stammstrecke muss auf Dauer besser funktionieren; auch wenn hier gebaut wird, darf es nicht immer wieder zu Pannen und Ausfällen kommen, wie etwa vor zehn Tagen im Berufsverkehr.