Ärger um Sprit Aldi will Billig-Benzin in Moosburg verkaufen

Aldi ist bekannt für billige Preise. Jetzt will der Discounter auch in den Tankstellenmarkt einsteigen. Die Kunden freut‘s. Doch vor allem freie Tankstellen fürchten die Billigkonkurrenz.

Moosburg im Landkreis Freising ist einer der Standorte, an denen Aldi das Tank-Geschäft testen will. Deshalb war Veronika Braun, die in der dritten Generation zusammen mit ihrem Bruder die Tankstelle an der Landshuter Straße in Moosburg betreibt, geschockt, als sie gehört hat, dass Aldi-Süd ein paar hundert Meter weiter eine Billig-Tankstelle bauen lassen will.

"Die Tankstelle hier gibt es seit 65 Jahren. Wir wollen weitermachen mit der Tankstelle. Und ohne Kunden können wir nicht weitermachen." Veronika Braun

Denn sogar mancher Stammkunde findet die Geschäftsidee "Tanken und Einkaufen" beim Discounter attraktiv. Andere Moosburger wollen auf billiges Benzin verzichten und lieber den Familienbetrieb "Freie Tankstelle" unterstützen.

Stadtrat stimmt gegen Tankstellen-Neubau

Auch der Moosburger Stadtrat hatte Bedenken. Er hat den Bauantrag erst einmal abgelehnt. Man habe genug Tankstellen am Ort. Außerdem fürchte man eine Lärmproblematik für das Wohngebiet neben dem Aldi-Parkplatz. Vom Tisch sei die Sache damit nicht, sagte ein Sprecher der Stadt, endgültig entscheide das übergeordnete Landratsamt in Freising über die Genehmigung für die neue Tankstelle. Das Landratsamt kann den Stadtrats-Beschluss theoretisch auch übergehen.

In Österreich rollt der Euro schon

Das Geschäftsmodell von Aldi und dem Tankstellenbetreiber "FE-Trading" stammt aus Österreich. Beim Aldi-Ableger Hofer gibt an fast 80 Standorten auch Tankautomaten mit Kartenzahlung. Das spart Personal und der billige Sprit lockt die Kunden in den Supermarkt. Insgesamt wollen Aldi-Süd und "FE Trading", ein Tochterunternehmen des österreichischen OMV-Konzerns, an zehn Standorten in Süddeutschland ihre Tankautomaten testen, wie im Großraum München, Nürnberg und Stuttgart.

Freie Tankstellen geben sich gelassen

Beim Bundesverband Freier Tankstellen bleibt man trotz allem relativ ruhig, sagt Vorstandsmitglied Dietmar Possardt. Denn viel billiger als die freien Tankstellen werden auch die Tankautomaten bei Aldi nicht sein können, glaubt er. Deshalb kann er sich nicht vorstellen, dass die Kunden hier in Scharen zu Aldi überlaufen.

"Bei einer Spanne im Verdienst, die zwischen ein und zwei Cent liegt, kann auch Aldi keine großen Sprünge machen. Wenn sie es tun wollen, dann müssen sie Verlust in Kauf nehmen und da glaube ich, dass Aldi so vernünftig ist, dass sie sagen, ich möchte an dem, was ich mache, auch noch etwas verdienen." Dietmar Possardt, Bundesverband Freier Tankstellen

Wie die kleinen Tankstellen die Konkurrenz auf dem Supermarktparkplatz verkraften, wird sich zeigen. Schon Ende des Jahres sollen die ersten Tankautomaten auf Aldi-Parkplätzen in Betrieb gehen.