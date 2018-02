Schwurgericht Traunstein Afghane muss wegen Mordes an konvertierter Muslimin lebenslang ins Gefängnis

Der Afghane wurde für schuldig erklärt, eine vierfache Mutter und Landsfrau getötet zu haben. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest, damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen.

"Afghane hat aus Heimtücke gehandelt"

Der Angeklagte habe auf tiefster sittlicher Stufe gehandelt, er habe vier Kindern den Lebensmittelpunkt genommen und er habe sich nicht von der Tat abhalten lassen, obwohl die beiden Kinder zuschauen mussten, so Richter Erich Fuchs in seiner Urteilsbegründung. Der elfjährige Sohn versuchte sogar, den Angeklagten von dem Mord abzuhalten. Auch die besondere Schwere der Schuld sei festzustellen, da der Angeklagte sowohl aus Heimtücke als auch aus niederen Beweggründen gehandelt habe, so der Richter.

Der Angeklagte nahm das Urteil ohne Regung entgegen. Der Verteidiger will Revision einlegen und nach Erhalt der genauen Urteilsbegründung prüfen, ob er die Revision weiter verfolgen will.

Mord an Afghanin: "Tat einer Hinrichtung gleichgekommen"

Offenbar hat er die Tat aus religiösen Gründen begangen. Die Frau war vom Islam zum Christentum konvertiert und hatte dem Afghanen ebenfalls zu einem Religionswechsel geraten. Der Mann lauerte der Frau am Parkplatz vor einem Supermarkt in Prien auf und griff sie mit einem Schlachtermesser an.

Kinder des Opfers leiden sehr

Eine Vertreterin der Nebenklage sprach in ihrem Plädoyer von einer regelrechten öffentlichen Hinrichtung. Am Ende der Hauptverhandlung entschuldigte sich der Angeklagte bei den Kindern des Opfers, die nach Auskunft ihrer Verteidigern sehr unter der Gewalttat leiden würden.

Angeklagter hatte den Mord an seiner Landsfrau gegenüber Gutachter gestanden

Im Gespräch mit dem Sachverständigen hatte der angeklagte Afghane vor dem Prozess den tödlichen Angriff zugegeben und gesagt, sich danach "leichter" und "glücklicher" gefühlt zu haben. Die Frau habe ihn seit 2013 mehrfach aufgefordert, zum Christentum überzutreten, weil er dann in Deutschland bleiben könne. Das habe ihn schwer belastet und "seinen Kopf kaputt gemacht", hatte der Angeklagte dem Gutachter gesagt. Er habe deswegen bei der Arbeit weinen müssen, Alpträume bekommen und vier Jahre lang die Stimme der Frau im Kopf gehabt. Er habe sie gebeten, ihn in Ruhe zu lassen, weil er Muslim bleiben wollte. Schon 2013 habe er vorgehabt, sie zu töten. Selbstmord-Gedanken verwarf der Mann, weil das mit seinem Glauben nicht vereinbar gewesen wäre, trug der Gutachter die Aussagen des Mannes weiter vor.

Vier Jahre später begeht der Afghane den Mord aus religiösen Gründen

Im April 2017 sah er die Frau in einem Supermarkt, holte aus seiner Wohnung ein Messer, kehrte zurück und stach die 38-Jährige vor den Augen ihrer damals fünf und elf Jahre alten Söhne nieder. Dem Gutachter sagte er, eine Sünde begangen zu haben und dafür bestraft werden zu müssen. Er wäre auch damit einverstanden, wenn man ihn töten würde. Lieber wären ihm jedoch zehn oder 20 Jahre Haft. Der Vortrag des Gutachters sei richtig, bestätigte der 30-Jährige vor Gericht. Auf Nachfragen des Vorsitzenden Richters Erich Fuchs und einer der beiden Nebenklage-Anwältinnen gab er jedoch an, sich an die Tat nicht erinnern zu können. "Vielleicht ist es so passiert, aber es ist mir nicht bewusst", ließ er den Dolmetscher übersetzen. Später ergänzte er, würde er jemanden umbringen wollen, dann würde er das doch nicht in der Öffentlichkeit machen.