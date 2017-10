Ärger wegen Beleidigungen Ingolstädter Klinik-Chef tritt nach Seehofer-Tweet zurück

Nach dem Wirbel um den "Pflaumenaugust"-Tweet gegen Horst Seehofer hat der Chef des Klinikums Ingolstadt am Mittwoch seinen Posten geräumt. Damit kam Geschäftsführer Alexander Zugsbradl dienstvertraglichen Konsequenzen zuvor.

Der Chef des Klinikums Ingolstadt, Alexander Zugsbradl, wollte nicht auf das Ergebnis der Beratungen des Aufsichtsrats des Klinikums am Abend warten.

Tweet am Bundestagswahl-Abend

Anlass für die Aufregung war ein beleidigender Tweet gegen den CSU-Chef, den Klinikchef in der Nacht der Bundestagswahl veröffentlicht hatte. In dem Tweet hatte Zugsbradl den bayerischen Ministerpräsidenten als "Pflaumenaugust" tituliert, an seinem Verstand gezweifelt und gefordert, dass Seehofer "weg" müsse - "Bayern hat Besseres verdient!".

Klinikum Ingolstadt in den Schlagzeilen

Mit dem Aufruhr rund um den Tweet ist das gebeutelte Klinikum um eine negative Meldung reicher. Bereits seit einem Jahr sorgen die Untreue-Ermittlungen gegen Zugsbradl-Vorgänger Heribert Fastenmeier für Negativ-Schlagzeilen. Was Zugsbradl zu seiner Tweet-Attacke gegen Seehofer veranlasst hat, konnte der Bayerische Rundfunk nicht in Erfahrung bringen.

Kein Kommentar von Zugsbradl

Alexander Zugsbradl selbst war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Fakt ist, dass Zugsbradls Tage auf dem Ingolstädter Chefposten ohnedies gezählt waren. Sein Vertrag wäre Ende des Jahres ausgelaufen. Seine Aufgaben als Geschäftsleiter beim Krankenhauszweckverband und als Geschäftsführer bei der Klinikum Ingolstadt GmbH und den Tochtergesellschaften übernimmt nun Dr. Andreas Tiete. Ab 1.1.2018 wird Monika Röther als Mitgeschäftsführerin die Leitung des Unternehmensverbundes Klinikum verstärken, so Stadtsprecher Michael Klarner.