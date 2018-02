Schlaglöcher so groß wie eine Pizza Ältestes Teilstück der A94 bei Marktl muss saniert werden

Die Schlaglöcher in der Fahrbahn der A94 bei Marktl sind teilweise so groß wie eine Pizza. Immer wieder rückte die Straßenmeisterei in der Vergangenheit aus, um die Löcher im Asphalt zwischen Marktl und Alzgern wieder zu stopfen. 25 Jahre ist das Teilstück alt.

Sanierungsarbeiten der A94 sollen noch dieses Jahr beginnen

Nun muss dieser Abschnitt der A94 generalsaniert werden. Dafür zuständig ist die Isentalautobahn GmbH, die auch das umstrittene Teilstück durchs Isental baut.

Die Sanierungsarbeiten auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt von Marktl nach Alzgern sollen noch in diesem Jahr beginnen, vermutlich in der zweiten Jahreshälfte, sagte ein Sprecher des Firmenkonsortiums.